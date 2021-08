Koronavírus-járvány

Folyamatosan szállítják a fővárosi idősotthonokba a vakcinát

Augusztus 1. óta folyamatos a harmadik oltások felvétele; a mintegy 200 fővárosi idősotthon jelentős részébe már eljuttatták az oltóanyagot. 2021.08.11 09:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb hatvankét önkormányzati, egyházi és magánfenntartású idősotthonba szállított mintegy 4 ezer adag, a koronavírus elleni harmadik oltás beadásához szükséges vakcinát szerdán Budapest Főváros Kormányhivatala.



Sára Botond kormánymegbízott hangsúlyozta: augusztus 1. óta folyamatos a harmadik oltások felvétele; a mintegy 200 fővárosi idősotthon jelentős részébe már eljuttatták az oltóanyagot.



Az intézmények többségében meg tudják oldani a vakcina beadását, azokban a kisebb létesítményekben, ahol nincs saját orvos, a kormányhivatal szervezi meg az oltást - közölte a kormánymegbízott.



A mostani szállítás után a Pfizer, az AstraZeneca, a Sinopharm, a Janssen és a Moderna vakcinája érhető el - fűzte hozzá.



Arról is szólt, hogy az idősotthonok lakóin kívül mindenkinek, aki elmúlt 18 éves és négy hónapnál régebben kapta meg a második adag vakcinát, rendelkezésre áll az oltás.



A kezdeti öt kórházi oltópont helyett, már 13 oltópontot működtetnek városszerte és a háziorvosoknál is lehet igényelni a harmadik oltás beadását. Ugyanakkor zajlik még az első és második körös oltások beadása is - tette hozzá.



Sára Botond közölte: arra bíztatnak mindenkit, aki még egyáltalán nem kapott oltást, hogy igényelje a vakcinát, hiszen várható a járvány negyedik hulláma.



A harmadik oltás elsősorban az időseken kívül azoknak ajánlott, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek vagy akiknek az immunrendszere valamilyen okból legyengült - mondta.