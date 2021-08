Belpolitika

Keresztes: megtörténhet az elszámoltatás a pécsi autóbusz-beszerzési ügyben

Az LMP parlamenti frakcióvezetője bízik abban, hogy a pécsi autóbusz-beszerzési ügyben lesz elszámoltatás, és lesznek politikusok a felelősök között. 2021.08.10 16:05 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Keresztes László Lóránt hétfői pécsi sajtótájékoztatóján az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb korrupciós ügyének nevezte a 2014-2015-es autóbusz-vásárlást.



Elmondta: az önkormányzat tulajdonában álló Tüke Busz Zrt. a közgyűlés által meghatározott, 3,5 milliárd forintért vásárolta meg egy holland cégen keresztül a 115 használt Volvo buszt.



A járműveket legalább 600 millió forinttal olcsóbban is meg lehetett volna venni - mondta a politikus, aki a tranzakció után, Gyimesi Gábor jobbikos közgyűlési képviselővel, feljelentést tett gazdasági csalás gyanúja miatt.



Hozzátette: "az ügy bírósági szakaszban van, de még mindig nem látni tisztán a politikus szereplőket".



A bírósági eljárás során az ügyészség kérésére megvizsgálták a Magyarország és Hollandia közötti utaslistákat, amelyeken több akkori és jelenlegi fideszes országgyűlési képviselő szerepel - közölte Keresztes László Lóránt.



Hoppál Péter pécsi fideszes országgyűlési képviselőnek is el kell mondania, mit tud erről az ügyről - mondta.



Közölte: a beszerzéskor 7-8 éves járművekből álló Volvo-flotta mára megérett a cserére. Emlékeztetett: 2020-ban javaslatot nyújtott be az Országgyűlésben, kezdeményezve, hogy a kormány adjon segítséget Pécsnek autóbuszok vásárlásához, de "Hoppál Péter ezt nem támogatta".



Hoppál Péter akkor sem emelte fel a szavát, amikor döntés született, hogy az állam kivonult a közösségi közlekedés finanszírozásából - mondta az LMP-s politikus.



A kormány láthatón el akarja venni a helyi közlekedés fenntartását azoktól a városoktól, amelyek még saját céggel működtetik azt - mondta Keresztes László Lóránt.



Közölte, az ellenzék terve, hogy a kormányváltás után egységes közlekedési rendszert hozz létre, és új alapokra helyezi a finanszírozást.