Természet

Két megye kivételével mindenhol megszűnik a tűzgyújtási tilalom

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye kivételével mindenhol megszűnik a tűzgyújtási tilalom péntektől - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az MTI-vel.



A közlemény szerint az elmúlt 72 órában az ország jelentős részén elérte a csapadék mértéke a 15-20 millimétert, egyes területeken pedig ezt jelentősen meg is haladta, ami a tűzveszély csökkenését eredményezte.



Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében viszont továbbra is tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében - írták.



Fontosnak nevezték, hogy erdőterületen tüzet rakni a tűzgyújtási tilalom visszavonása után is csak a kijelölt és kiépített tűzrakóhelyen szabad, szélcsendes időszakban úgy, hogy az a környezetre ne jelentsen veszélyt.



A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, és gondoskodni kell annak biztonságos eloltásáról.



Fokozott figyelemmel kell eljárni az erdőn kívüli, illetve a lakott területeken is, mert a felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet.



A tűz őrzéséről és annak eloltásáról, a tűzvédelmi szabályok betartásáról a tűz gyújtója minden esetben köteles gondoskodni - áll a Nébih közleményében.