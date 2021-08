Koronavírus-járvány

Folyamatosan lehet időpontot foglalni a 12 év feletti gyerekek oltására is - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.



Európában elsőként Magyarországon kezdődött meg a 12 év feletti gyerekek regisztrációja és oltása júniusban. A 12-17 éves korosztályból eddig 189 ezren regisztráltak oltásra, és 152 ezren (80 százalék) már fel is vették azt - írták.



Az a szülő, aki az iskolakezdésre szeretné beoltatni gyerekét, legegyszerűbben internetes regisztrációval és időpontfoglalással teheti meg. Az érvényes regisztráció után a www.eeszt.gov.hu honlapon automatikusan lehet időpontot foglalni a kórházi oltópontra, vagy a háziorvosnál, házi gyermekorvosnál is kérhető az oltás.



Jelenleg két vakcina alkalmazható a 12-18 év közöttiek oltására: a Pfizer és a Moderna - hívták fel a figyelmet.



A gyermeket a szülőnek van joga regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. Az online regisztráció során meg kell adni a gyermek nevét, életkorát, TAJ-számát, lakcímét és a szülő elérhetőségeit. Ha a szülő saját e-mail-címével már korábban regisztrált oltásra, akkor a gyerek regisztrációjához új e-mail-címet kell létrehozni - jelezték.



Pontos és hiánytalan adatok esetében a regisztrációt néhány napon belül érvényesítik, és mint minden más érvényesen regisztráló, a gyereküket beoltatni kívánó szülők is automatikusan tudnak online időpontot foglalni kórházi oltópontra az eeszt.gov.hu honlapon. Ebben az esetben a regisztrált gyerek TAJ-számával tudnak belépni az időpontfoglalóba.



Mint írták, a háziorvos és házi gyermekorvos is olthatja ezt a korosztályt, ha a praxisban összegyűlik annyi jelentkező, hogy ne menjen kárba oltóanyag egy ampulla vakcina kinyitásakor.



Azt kérték, hogy az oltásra vigyék magukkal a kinyomtatott, kitöltött és aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatot, amely letölthető a https://koronavirus.gov.hu/sites/default/files/sites/default/files/imce/szuloi_hozzajarulo_nyilatkozat_vedooltashoz_12_es_18_ev_kozotti_szemelyek_reszere.pdf címen.



Ha valaki nem tud interneten időpontot foglalni, akkor augusztus végén, szeptember elején az iskolákban is lesz oltási lehetőség a 12 év felettieknek. Erről a szülők időben tájékoztatást fognak kapni - áll a közleményben.



Hangsúlyozták, a gyermekek oltása is önkéntes, és arról a szülőnek van joga dönteni. Kérdés esetén azt javasolták, hogy a szülő kérje ki a háziorvos, házi gyermekorvos vagy a gyermek kezelő orvosának véleményét.



Felhívták a szülők figyelmét, hogy 12 év alatti gyerekeket továbbra sem lehet oltani, és regisztrációjukat sem fogadják el.



A 18. évet betöltött fiatalok regisztráció után ugyancsak automatikusan tudnak időpontot foglalni maguknak oltásra, ők több vakcina közül is választhatnak, és ha már legalább 4 hónap eltelt a második oltásuk óta, akkor a harmadik oltásukat is lefoglalhatják - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.