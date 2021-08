Családpolitika

Novák: továbbra is elérhető a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása - videó

Most is lehet támogatást igényelni a nagycsaládosoknak az autóvásárláshoz - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter szerdán a Facebook-oldalán megosztott videóban.



Novák Katalin kifejtette: azoknak, akik nagycsaládban élnek vagy már úton van a harmadik kisbabájuk, a kormány támogatást ad, hogy megvásároljanak egy legalább hétszemélyes autót.



Ehhez legfeljebb 2,5 millió forintos anyagi segítséget nyújtanak, s ezt nem kell visszafizetni, sőt "egyenesen a Magyar Államkincstártól az autókereskedőhöz érkezik ez az összeg, tehát nem is kell megelőlegezni" - emelte ki.



A támogatás az autó teljes vételárának a fele, de maximum 2,5 millió forint lehet - jelezte, hozzátéve: a költségvetésből 60 milliárd forintot fordítottak a nagycsaládosok autóvásárlási támogatására.