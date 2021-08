Felsőoktatás

Három új levelező alapszakot indít a szegedi egyetem Békéscsabán

Gépészmérnök, mechatronikai mérnök és programtervező informatikus alapképzési szakot indít levelező tagozaton a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Békéscsabán. Jelentkezni pótfelvételi eljárásban lehet, augusztus 8-áig - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága kedden az MTI-t.



A közlemény szerint a Gál Ferenc Egyetem infrastruktúrájára építő levelező képzések hetven államilag finanszírozott hellyel indulhatnak el.



A két intézmény emellett 17 szakirányú továbbképzést is indít, a egyebek mellett precíziós agrárgazdálkodási szakmérnök és megújulóenergia-hasznosító szakirányú továbbképzési szakon.



Az induló új szakokat az ipar, a gazdasági szféra igényeinek megfelelően választották ki. A felsőoktatási intézmények és a régió gazdasági szereplőinek kiemelt közös célja az, hogy a jövő jól képzett szakemberei helyben maradjanak, és találják meg az életpályájuk célját, a boldogulásukat - írták.



A közlemény szerint Herczeg Tamás (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője kiemelte: nemcsak költségtérítéses, hanem állami finanszírozású helyekre is lehet jelentkezni az augusztus 8-áig tartó pótfelvételi eljárásban. Kifejtette, a két egyetemmel, a kamarákkal, a gazdasági élet legfontosabb szereplőivel és a Békés Megyei Kormányhivatallal azon dolgoznak, hogy esetleg keresztfélévben, de jövő ősztől mindenképpen újabb szakirányok alapképzései is elérhetők legyenek Békéscsabán.



Árpási Zoltán, a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karának dékánja közölte, a karon harminc százalékot meghaladó mértékben nőtt az alapképzésre felvett hallgatók száma a tavalyihoz képest. A korábban is népszerű gazdálkodás és menedzsment, valamint pénzügy és számvitel szakok mellett tovább erősödött a műszaki menedzser alapszak is.



Rákóczi Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója azt mondta, hogy mivel a Gál Ferenc Egyetem több campussal van jelen a megyében, kiemelten fontos a térség számára. A kormányhivatal 2017-ben kötött együttműködési megállapodást az akkor még főiskolaként működő intézménnyel, amely a középfokú oktatásban is sok képzést biztosít, és szellemi műhelyként is működik - tette hozzá.