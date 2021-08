Koronavírus-járvány

Újabb helyen várják a poszt-Covid szindrómás gyerekeket Budapesten

Azokat a 18 évesnél fiatalabbakat várják , akik a koronavírus-fertőzés után hat-nyolc héttel vagy akár több hónappal is az életminőséget rontó, elhúzódó tünetekkel küzdenek.

Már három a Semmelweis Egyetemhez (SE) tartozó intézményben látják el a poszt-Covid szindrómával küzdő gyerekeket Budapest - tájékoztatta az egyetem hétfőn az MTI-t.



Az SE I. és a II. számú gyermekgyógyászati klinikája mellett júliustól már a Szent Rókus klinikai tömbben található szakrendelő intézetben is várják azokat a gyerekeket, akiknek korábban bizonyítottan koronavírus-fertőzésük volt, és tartósan különböző tünetektől szenvednek.



Ezeken a rendeléseken azokat a 18 évesnél fiatalabbakat várják , akik a koronavírus-fertőzés után hat-nyolc héttel vagy akár több hónappal is az életminőséget rontó, elhúzódó tünetekkel küzdenek. A szűnni nem akaró légúti panaszok (nehézlégzés, köhögés), a fáradékonyság és a gyengeség is ezek közé tartozhatnak, mint ahogyan a végtagzsibbadás, a fejfájás, a szívdobogásérzés, a mellkasi fájdalom is - írták.



Ha bizonytalan, mással nem magyarázható kiütések, hasmenés, visszatérő hasi fájdalom jelentkezik a koronavírus-fertőzés után, szintén érdemes felkeresni a rendelést, valamint olyan pszichés panaszok megjelenésekor is, mint a szorongás, a depresszió, az alacsonyabb stressztűrő képesség és az ingerlékenység - tették hozzá.



A betegek kivizsgálása és a komplex rehabilitáció ugyanazon egységes egyetemi protokoll alapján történik a szakrendelésen, mint a március óta működő másik két poszt-Covid ambulancián.



Krivácsy Péter, az I. számú gyermekgyógyászati klinika főorvosa és kollégái az Egészségügyi Világszervezet (WHO) protokolljai és nemzetközi ajánlások alapján dolgoztak ki nagyon részletes kérdőíveket, valamint rögzítették a kötelezően elvégzendő laborvizsgálatok rendjét is - ismertették.



Mivel a tünetek nagyon változatosak lehetnek, az ellátásban több szakterület is képviselteti magát: gyermekpulmonológus, gyermekkardiológus, gyermekneurológus, gyermekpszichiáter, klinikai szakpszichológus is.



A VIII. kerületi szakrendelőben a gyermek poszt-Covid ambulancia heti két rendeléssel indult, időpontot online lehet foglalni.