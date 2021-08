Szúnyogirtás

OKF: folytatódik a szúnyoggyérítés a Duna mentén

Folytatódik a szúnyoggyérítés a Duna mentén - közölte a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn az MTI-vel.



A dunai árhullám nagy kiterjedésű csípőszúnyoglárva-tenyészőhelyeket hozott létre a védgátak között, ezért az elmúlt héten folyamatos volt a biológiai lárvagyérítés, csökkentve a kifejlett szúnyogok mennyiségét - írták.



A legtöbb helyen a víz visszahúzódott, a nagy melegben gyorsan száradtak a területek, de még így is számos pocsolya biztosít életteret a szúnyogoknak. A szakemberek a következő napokban a folyó déli szakaszán megmaradt nagyobb, összefüggő területekre légi úton és terepjáróra szerelt nagynyomású berendezéssel juttatnak ki granulátumot és folyadékot a lárvák gyérítésére - közölték.



Mint írták, a magas hőmérséklet miatt a lárvák rendkívül gyorsan fejlődnek, akár egy hét alatt kialakulnak a rovarok, ezért a Duna mentén tömegesen jelennek meg a szúnyogok.



A jelentős ártalomra tekintettel az országos tisztifőorvos ideiglenes engedélyével légi kémiai védekezések is lesznek. Az önkormányzatok egyedi értesítést kapnak a szúnyoggyérítések pontos időpontjáról, ez alapján értesítik a méhészeket és tájékoztatják a lakosságot. A kezelések helyszínei és időpontjai megtalálhatók a katasztrófavédelem honlapján is - írták.



A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a héten az ország tizenegy régiójában, 244 településen és a főváros hét kerületében lépnek fel a szúnyogok ellen.



A kifejlett szúnyogok elleni védekezés érinti a Szigetközt, Komáromot és környékét, a Dunakanyart, a főváros Duna menti kerületeit, a Csepel-sziget településeit, Dunaújvárost, valamint Szekszárd, Baja és Mohács térségét. A jelentős mennyiségű csapadék következtében több térségben tapasztalható lokális szúnyogártalom, a héten a Velencei-tó és a Balaton környéki településeken végeznek még gyérítést célzó kezeléseket a szakemberek.