Oktatás

A magyarok több mint háromnegyede befogadna otthonába egy külföldi cserediákot

A magyarok több mint háromnegyede szívesen befogadna otthonába 3-12 hónapra egy külföldi, középiskolás cserediákot - közölte felmérése alapján az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány hétfőn az MTI-vel.



A közleményben azt írták, hogy a júliusban, több száz ember megkérdezésével végzett online kérdőíves felmérés szerint 100-ból 78 magyar fogadna be otthonába cserediákot.



A megkérdezettek 23,3 százalékát leginkább az motiválná a cserediákok fogadásában, hogy megismerhesse a diák kultúráját, míg 22 százalékuk elsősorban nyelvtanulási céllal adna otthont egy külföldi középiskolásnak. A válaszadók 19,8 százaléka szívesen szerezne jó élményeket egy cserediáknak, 16,3 százaléka így szeretné közelebb hozni a saját gyerekét a cserediákléthez, 8,4 százaléka megismertetne egy külföldit a magyar kultúrával, 5,7 százaléka szeretne ismerősöket szerezni más országokból, a megkérdezettek 3,1 százaléka pedig ezzel segítené gyermeke pályaválasztását - ismertették.



A kutatásból kiderült az is, hogy a válaszadók több mint felének mindegy, melyik földrészről érkezne a diák, 16,6 százalékuk viszont leginkább egy európait látna szívesen az otthonában. Minden tizedik válaszadó Ázsiából, 9,2 százalék pedig Észak-Amerikából származó fiatalt szeretne fogadni. A dél-amerikaiakat a megkérdezettek 7,4 százaléka preferálja, 4,4 százaléknak pedig az ausztrálok lennének szimpatikusak - tették hozzá.



Tudatták azt is: a megkérdezettek 23,6 százaléka szerint a cserediák-fogadás a családtagok kapcsolatteremtési készségét fejleszti leginkább, 22,8 százalékuk szerint a család együttműködési készségét, 22,3 százalékuk szerint pedig a család toleranciáját növeli legnagyobb mértékben a cserediák jelenléte. A válaszadók 17,9 százaléka úgy gondolja, hogy a fogadócsalád nyelvtudását befolyásolja legkedvezőbben a cserediák - fűzték hozzá.



Kitértek arra is, hogy az elmúlt évben 11 ország diákjai éltek Magyarországon, a 2020/21-es tanévben pedig 51 külföldi - elsősorban olasz, hongkongi, török, belga - középiskolás volt cserediák Magyarországon.



Augusztus végéig 15 országból 85 cserediák érkezik az országba a 2021/22-es tanévre az alapítvány szervezésében, közülük mintegy 25 külföldi középiskolás számára keres még fogadócsaládokat az ország egész területéről a szervezet - írták.



Azok a családok, amelyek külföldi diákot fogadnának a www.afs.hu/diakfogadas oldalon találhatnak információkat. Az önkéntes családoknak az AFS támogatást nyújt, amely a diák utazási költségeit, iskolai étkezését, betegség- és balesetbiztosítását, gyógyszereit fedezi - olvasható a közleményben.