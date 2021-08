Állati

Pápua szarvascsőrű fiókák keltek ki a Szegedi Vadasparkban

Az Indonézia és Új-Guinea szigetein őshonos madárfajt az európai állatkertek közül az elmúlt évben csak itt sikerült szaporítani. 2021.08.02 09:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Pápua szarvascsőrű (Rhyticeros plicatus) fiókák keltek ki a Szegedi Vadasparkban, az Indonézia és Új-Guinea szigetein őshonos madárfajt az európai állatkertek közül az elmúlt évben csak itt sikerült szaporítani - tájékoztatta Veprik Róbert igazgató az MTI-t.



Pápua szarvascsőrűeket 2018 óta gondoznak Szegeden az ázsiai elefántok házában. A ritka madárfajnak mindössze ötven példányát nevelik az európai törzskönyvi program keretében a kontinens állatkertjeiben.



A két fiókát sokáig nem lehetett látni, de ma már a látogatók is megleshetik a családot az elefántházi röpdében.



A szarvascsőrűek szaporodása egyedülálló az állatvilágban. A madarak magas esőerdei óriásfák odvait használják fészkeléshez, ahova a tojó befalazza magát, csupán egy kis nyílást hagyva, amelyen keresztül a párja átadja neki az általa összegyűjtött táplálékot, főként gyümölcsöket, kisebb állatokat. Így a kikelt fiókák csak akkor jutnak a szabadba, amikor már elkezdődhet a repülni tanulásuk. Állatkertekben mesterségesen készítenek számukra odút, ahogy Szegeden is tették egy kisebb hordó átalakításával. A pár élt a lehetőséggel, és fészket is rakott benne, majd sikeresen kiköltötte és felnevelte fiókáit.



A pápua szarvascsőrű a család legnagyobb faja több mint 90 centiméteres testhosszal, és hatalmas csőrrel. A méretes - de viszonylag könnyű - csőr a falazásban és a táplálékszerzésben is a madarak segítségére van. Az Indonézia délkeleti-részén, Új-Guineán és a környező szigeteken élő pápua szarvascsőrűekre jelenleg a legnagyobb veszélyt az orvvadászat jelenti, főként díszes tollaiktól fosztják meg őket.