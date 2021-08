Oktatás

Schanda Tamás: jövő vasárnapig lehet pótfelvételire jelentkezni

Augusztus 8-án éjfélig lehet jelentkezni a pótfelvételi eljárásban meghirdetett, szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára csütörtökön az MTI-vel.



Schanda Tamás hozzátette, a pótfelvételin azok próbálhatnak bejutni az egyetemekre, akiket az általános eljárásban egyetlen képzésre sem vettek fel, vagy idén nem is jelentkeztek sehová.



A pótfelvételi eljárás során kizárólag egy felsőoktatási intézmény egyetlen képzésére lehet jelentkezni - egyazon szak állami ösztöndíjas és önköltséges formája egynek számít.



A jelentkezést legkésőbb augusztus 8-án éjfélig hitelesíteni kell Ügyfélkapun keresztül, vagy az e-felvételi felületéről kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlapot postára adva. A jelzett időpontig minden egyéb előírt dokumentumot is fel kell tölteni. Érdemes az előkészületeket arra figyelemmel beütemezni, hogy a határidő munkaszüneti napra esik - jegyezte meg az államtitkár.



Kitért arra, a felsőoktatási intézmények a pótfelvételi hirdetményében jelzik, ha alkalmassági, gyakorlati vagy felvételi vizsgát írnak elő. Ugyanitt közlik a vizsga időpontját is, az idő rövidsége miatt külön behívó levelet általában nem küldenek.



A ponthatárokat várhatóan augusztus 27-én hirdetik ki, ekkor dől el, kit vettek fel a pótfelvételiben az általa megjelölt képzésre. A már meghirdetett képzések esetében a ponthatár nem lehet alacsonyabb a július 22-én meghatározottnál, és általánosságban sem maradhat el az alap- és osztatlan képzés esetén 280, felsőfokú szakképzés esetén 240, mesterképzés esetén pedig 50 pontos jogszabályi minimumtól - ismertette Schanda Tamás.



A 2021. évi pótfelvételiben meghirdetett szakokról szóló tájékoztatás és a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók a felvi.hu honlapon olvashatók. A felvételt nyert jelentkezők a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a felsőoktatási intézményüktől kapják meg augusztus 31-ig.



Schanda Tamás emlékeztetett: az általános eljárásban közel 102 ezren, a tavalyinál 11 százalékkal többen mérettették meg magukat. A jelentkezők mintegy háromnegyedét felvették valamilyen képzésre. Az első körből kimaradók számára a pótfelvételi teremt esélyt az egyetemekre való bekerülésre. A magyar fiatalok ilyen módon is egyre több helyen folytathatják tanulmányaikat állami ösztöndíjas képzéseken.