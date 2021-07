Diplomácia

Szijjártó: elhagyhatta Németországot az Eb-meccs után letartóztatott magyar szurkoló

Pénteken szabadlábra került és elhagyhatta Németországot az a magyar futballszurkoló, akit öt héttel ezelőtt, a német-magyar Európa-bajnoki labdarúgó mérkőzés után tartóztattak le Münchenben - közölte a külgazdasági és külügyminiszter pénteken.



Szijjártó Péter a Facebook-oldalára feltöltött videóban felidézte: több mint egy hónapja "emlékezetes és ominózus" mérkőzésen a magyar válogatott bravúros teljesítménnyel döntetlent játszott Németországgal.



"Nekünk az elmúlt öt hétben is volt még munkánk bőven a következményekkel" - hangoztatta a magyar diplomácia vezetője, akinek a megfogalmazása szerint több magyar állampolgár is a német rendvédelmi szervek "idézőjeles vendégszeretetét élvezhette" a mérkőzés után.



Egy magyar állampolgárt le is tartóztattak - emlékeztetett Szijjártó Péter, aki jó hírnek nevezte, hogy pénteken ez a szurkoló is szabadlábra került, elhagyhatta Németországot, "és hazajöhet, hogy ügyének további folytatását már itthonról követhesse figyelemmel".