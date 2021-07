Belpolitika

Az NVB hitelesítette a kormány népszavazási kérdéseit

A kormány által az NVB-hez benyújtott és most hitelesített kérdések úgy szólnak: "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?"; "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?"; "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára is elérhetőek legyenek nemátalakító kezelések?"; "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?"; "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?"



A hitelesítéseket rendre kilencen támogatták - Téglási András, Bozsóki Éva, Lugossy-Sági Krisztina, Sasvári Róbert, Szalay Tamás, Tóta Áronné választott tagok, valamint Borbély Andrea, a Jobbik, továbbá Lovas András, a KDNP és Sárhegyi Zoltán, a Fidesz delegáltja -, ellene szavazott Fábián Adrián választott tag és Csonka Krisztián, az LMP delegáltja. A szavazásokban nem vett részt Fazekas Tamás, a Párbeszéd, Litresits András, az MSZP és Avarkeszi Dezső, a DK delegáltja.



A határozatok ellen 15 napon belül lehet jogorvoslatot benyújtani a Kúriához.



Téglási András, a testület elnöke az egyes kérdések hitelesítéséről szóló vitákban arról beszélt, a kezdeményezések hitelesíthetők, mert nem ütköznek tiltott tárgykörbe, megfelelnek a választópolgári és a jogalkotói egyértelműség követelményének.



Bozsóki Éva elnökhelyettes, Tóta Áronné és Szalay Tamás, valamint Sárhegyi Zoltán is a hitelesítések mellett érvelt.



Fazekas Tamás, a Párbeszéd delegáltja az első kezdeményezés vitájában arról beszélt, a népszavazás intézménye nem szolgálhat arra, hogy politikai vitában használják fel, márpedig a kormány világossá tette, a Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárás politikai vitájában akarja felhasználni a kérdéseket, ez azonban a delegált szerint ellentétes az alaptörvénnyel. Úgy vélte, három kérdés nem felel meg az egyértelműség követelményének, kettővel szemben pedig a megerősítő népszavazás tilalma merül fel elutasítási indokként. Jelezte: mindezek miatt nem vesz részt a szavazásokban.

Litresits András (MSZP) szerint elfogadhatatlan, hogy a bizottság nem ugyanazon az ülésen tárgyalja a kormány kérdéseit a Karácsony Gergely főpolgármester által benyújtott kérdésekkel, holott egy napon nyújtották be azokat. Ő is arra hívta fel a figyelmet, hogy kötelezettségszegési eljárás folyik Magyarországgal szemben, meglátása szerint "a Pegasus-botrány elkerülő hadművelete" a kormány népszavazási kezdeményezése, amihez az NVB-nek "nem kell asszisztálnia". Jelezte, ő sem vesz részt a szavazásokban.



Avarkeszi Dezső (DK) azon meggyőződésének adott hangot, hogy a kormány kérdései nem egyértelműek, és hozzájárulnak a népszavazás intézményének kiüresítéséhez, ezért ő sem vett részt a szavazásokban.



A három bizottsági tag ezért a szavazások megkezdése előtt elhagyta az üléstermet.



Csonka Krisztián (LMP) az első kérdés vitájában arról beszélt, nem ért egyet a tervezettel, sérül a választópolgári egyértelműség követelménye, nincs meghatározva a "szexuális irányultság" kifejezése, és szigorúan véve eredményes népszavazás után felvilágosító órát sem lehetne tartani a diákoknak.



Fábián Adrián választott tag arra hívta fel a figyelmet, hogy a kérdések nem egyértelműek jogalkotói szempontból. Mint mondta, ha a népszavazáson az "igenek" kerülnek többsége, akkor a jogalkotónak olyan törvényt kellene alkotnia, ami szembemegy a józan ésszel és az alaptörvénnyel.



A szavazások során ezek alapján Csonka Krisztián és Fábián Adrián következetesen a kezdeményezések hitelesítésének megtagadására szavazott.



A határozatok ellen 15 napon belül lehet jogorvoslatot benyújtani a Kúriához.



Az ülésen a kormány részéről jelen volt Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.