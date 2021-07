Kormány

Orbán Viktor titokban meglátogatta Lázár Jánost

Több, egymástól független helyi forrás arról tájékoztatta a Magyar Narancsot, hogy szombaton a nyilvánosság teljes kizárásával Lázár János vendégeként Mezőhegyesen, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságnál járt Orbán Viktor és felesége.



A Magyar Narancs egyik informátora szerint a miniszterelnök feleségével, Lévai Anikóval érkezett, több helyen még a terepjáróból sem szálltak ki, de jártak a Ménesbirtok központi épületében, a vetőmagüzemben, a ménesnél, a tehenészetben és az új iskolában is. Valaki más ezt azzal egészítette ki, hogy igazából nem is egy, hanem két terepjáró volt, ezek közül az egyik Lázár János Land Rovere.



Közben a helyi képviselő-testület egyik tagja Facebook-bejegyzést is írt az esetről. Kovács István úgy látja, hogy a miniszterelnöknek illene a választóit értesíteni, hogy villámlátogatást tesz a településen, talán lennének "lelkes rajongók", akik megtisztelnék jelenlétükkel az érkezését.



"Ha a szóbeszéd igaz, és volt, akkor ez egy »fű alatti« találkozó volt »haveri körben«, ami nem egy pozitív megítéléssel van az ország első emberére nézve" - fogalmazott. A lap egyébként több helyen is érdeklődött a miniszterelnök feltételezett látogatásáról, amire Havasi Bertalan válaszolt, és azt javasolta, hogy a kérdésekkel egyenesen Lázár Jánost kellene megkeresni. Ezt megtették, de választ nem kaptak még.



Azt már csak mellékesen jegyzik meg a cikkben, hogy több forrásuk szerint Lévai Anikó és a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság 2019 novemberében kinevezett vezérigazgatója, Kovács Norbert rokonok.