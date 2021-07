Demonstráció

Ellenzéki képviselők a kormány lemondását követelték Budapesten

2021.07.27

Ellenzéki képviselők a kormány azonnali lemondását követelték a Fidesz budapesti, Lendvay utcai székháza előtt tartott hétfő esti tüntetésen.

Donáth Anna, a szervező Momentum Mozgalom EP-képviselője azt mondta: egy kémszoftverrel figyelt meg embereket a kormány, mert rendszerkritikus kérdéseket tettek fel, rendszerkritikusan gondolkodnak. Hozzátette: a kormánynak azonnal le kell mondania.



Arató Gergely (DK) kiemelte: nem felel meg az európai értékeknek az az ország, amely megfigyeli az állampolgárait, a tét az, hogy "Orbán vagy Európa".



Tetlák Örs (LMP) kifogásolta, hogy a kormány nem kérdezi meg az állampolgárokat olyan fajsúlyos kérdésekről, mint a külföldi hitelek vagy a Paks-II beruházás. Hozzáfűzte: meg kell találni a megfigyelési ügy felelőseit, és ennek a kormánynak mennie kell.



Z. Kárpát Dániel (Jobbik) szerint a nemzetbiztonsági bizottság hétfői ülése nyilvánvalóvá tette, hogy a kormánypártok elismerték bűnösségüket a lehallgatási ügyben, hiszen nem jelentek meg a képviselőik.



Bárándy Gergely (MSZP) közölte, nem meglepő a megfigyelési ügy, ez egy felháborító állomása annak, amit 2010 óta a kormány művel: egyre közelebb tolja az országot a keleti típusú rendszerekhez.



Dorosz Dávid (Párbeszéd) szerint ennek 2022-ben "ára lesz".



Pálinkás József (Új Világ Néppárt) úgy fogalmazott: a kormány megpróbálja mindenáron megtartani a hatalmát és "senki nincs biztonságban".



Lukácsi Katalin (Mindenki Magyarországa Mozgalom) azt mondta: Izraelben is megbukott a kormány és Magyarországon is ennek kell történnie.



Gyenes Szilárd - aki sajtóinformációk szerint még a Zöld Híd Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként szerepelt a megfigyeltek között, az úgynevezett Pegasus-listán - arról beszélt, hogy a félelem és kapzsiság uralkodik Magyarországon.



A menet a Terror Házától indult, a résztvevők az Andrássy úton, a szervizúton vonultak, rendőri felvezetéssel. A menet elején egy nagy molinót vittek, amelyre a rendszerváltáskor használt plakát mintájára oroszul azt írták, "2022: Tovarisi konyec" és amelyen a felirat mellett egy orosz katona látszott hátulról.



A menetben a Momentum, az MSZP, a Párbeszéd, a DK, az LMP, a Jobbik és a Magyar Liberális Párt zászlóját is lehetett látni.