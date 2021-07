Erőszak

Elképesztő! Fegyveres ámokfutót szerelt le pillanatok alatt egy szabadnapját töltő készenlétis

A szabadnapját töltő készenlétis kollégánk egy XVII. kerületi lakásban tartózkodott, amikor eldörrent egy fegyver – kezdte a megdöbbentő történetet a Magyar Rendőrség a Facebook-oldalán.



„Meg tudom különböztetni egy lövés hangját bármilyen más zajtól. A nyitott ablakon keresztül hallottam a robajt, majd közvetlen utána kiabálásra lettem figyelmes” – mondta Horváth András őrmester, a Készenléti Rendőrség (KR) bevetési főosztály I. IV. bevetési osztály járőrvezetője.



Horváth őrmester ezután lerohant a társasházat körbeölelő parkba.



„Egy fiatal srác és egy lány lélekvesztve rohan felém. Drámai volt látni a reakciójukat, mindketten sokkos állapotba kerültek. Megállítottam őket, és közöltem, hogy rendőr vagyok, majd kértem tőlük, mondják el, mi történt velük. A 16 éves fiatalok zokogva számoltak be arról, hogy egy férfi minden előzmény nélkül megtámadta őket. A fiút megütötte, a lányt fojtogatni kezdte, majd elővett egy fegyvert, és miközben menekültek előle, rájuk lőtt. A feszült pillanatok közben, a történetet elhadarva a hátuk mögé mutogattak, hogy mindjárt odaér. Magam mögé tereltem őket, és egy nagy méretű alumíniumszemetes felé intettem, hogy annak takarásába rejtőzzenek el. Tőlem mintegy 20 méterre felbukkant az ismeretlen férfi, és elkezdtem futni felé. Tekintete zavarodottságot sugallt, mintha az áldozatokat vadászva fürkészte volna a terepet. Fején a lövészetekkor használt fülvédő volt. Nem lehetett hosszasan gondolkozni. Néhány másodperc is elég volt ahhoz, hogy felmérjem, nincs a kezében semmi, ezért azonnal a fegyvert kerestem. Láttam, hogy az övénél, a pólója takarásában dudorodik valamilyen tárgy. Rákiabáltam, hogy álljon meg, majd a reagálására nem hagyva időt, rögtön a felsője felé nyúltam. Ráfogtam a fegyverre, kirántottam a nadrágkorcból, és a saját pisztolyát fogtam rá, úgy kényszerítettem a földre. Utasításaimmal folyamatosan kontroll alatt tartottam, nehogy hirtelen mozdulatot tegyen. Kipakoltattam a zsebeit, ahonnan előkerült egy 9 cm-es pengéjű zsebkés is. Ezután telefonáltam a KR ügyeletére, hogy támogatást kérjek a kollégáktól az intézkedés befejezéséhez. A fegyver csőre volt töltve, ezért a tárat kiürítettem, majd megakasztott szánnal adtam át a kiérkező fővárosi rendőröknek. Ekkor már azt is tudtam, hogy nem éles, hanem gáz-riasztó fegyver. A teljes körű ruházatátvizsgáláskor kollégáim por alakú amfetaminszármazékot találtak a férfinál, az sem kizárt, hogy fogyasztott is belőle” – folytatta Horváth András.