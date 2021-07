Felvételi

OH-elnökhelyettes: minden képzési formában nőtt a felvételizők száma

Minden képzési formában, azaz az alapképzésben, a mesterképzésben, az osztatlan képzésben és a felsőoktatási szakképzésben is nőtt idén a felvételizők száma a tavalyihoz képest - mondta Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal (OH) felsőoktatási elnökhelyettese az M1 aktuális csatornán péntek este.



A műsorban bemutatott statisztikai adatok szerint idén több mint százezren jelentkeztek a felsőoktatásba, mintegy tízezerrel többen, mint tavaly. A nagy tudományegyetemekre jelentkeztek a legtöbben: az Eötvös Loránd Tudományegyetemre (ELTE) 14 571-en, a Debreceni Egyetemre 9 162-en, a Szegedi Tudományegyetemre 7 036-an.



Vanó Renáta elmondta, vélhetően azért ezek a legnépszerűbb felsőoktatási intézmények, mert sok képzési irányban és szinten nyújtanak különböző lehetőségeket, akár a pedagógus-, akár az orvosi, akár a műszaki képzés területén, mindenki megtalálhatja a karriercéljait.



A szakok közül a gazdaságtudományi képzés minden évben nagyon népszerű, de idén az agrárképzésre felvettek száma is jelentősen, 33 százalékkal nőtt, továbbá jogi területen 19 százalékos, a műszaki területen pedig 14 százalékos az emelkedés a tavalyi adatokhoz képest - ismertette a hivatal elnökhelyettese.



Hozzátette: a sikeres felvételihez a legmagasabb pontszámra, 472 pontra a Budapesti Corvinus Egyetem egyik angol nyelvű képzésén, illetve az ELTE osztatlan jogi képzésén volt szükség.



Vanó Renáta elmondta azt is, hogy pótfelvételire július 26-tól augusztus 8-ig lehet jelentkezni elektronikus úton, de csak egy képzési helyet lehet megjelölni, a bekerüléshez szükséges pontszám pedig nem lehet alacsonyabb, mint amit most megállapítottak.