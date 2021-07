Felvételi

Széchenyi István Egyetem: 22 százalékkal nőtt a felvett hallgatók száma

Több mint 3400 elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait a győri Széchenyi István Egyetemen szeptemberben, ami 22 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi adatot. Az intézmény mind a kilenc karán számottevő a bővülés - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény pénteken az MTI-t.



A három műszaki kar közül az Audi Hungaria járműmérnöki karon az angol nyelvű járműmérnök alap- és mesterképzés jelentős érdeklődésre tart számot, ugyanakkor a legkedveltebb továbbra is a magyar nyelvű járműmérnök alapszak.



A gépészmérnöki, informatikai és villamosmérnöki karon a mérnökinformatikus alapszakon csaknem kétszáz elsőéves lesz, emellett népszerű a gazdaságinformatikus, a gépészmérnök és a villamosmérnök szak is.



Az építész-, építő- és közlekedésmérnöki karon is nőtt a felvettek száma.



A Kautz Gyula gazdaságtudományi karra több mint hétszáz jelentkezőt vettek fel, ami a legmagasabb szám az egyetemen. A legnépesebb alapszak a gazdálkodás és menedzsment, amelyre az elsőévesek mintegy hatvan százaléka több mint négyszáz ponttal érkezik.



A Deák Ferenc állam- és jogtudományi karon mintegy kétszáz hallgató kezdi meg tanulmányait jogász szakon, és népszerű maradt az igazságügyi igazgatási, valamint a személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási alapképzési szak is.



Az Apáczai Csere János karra felvettek száma mintegy százzal nőtt. A karon belül tovább erősödött az emberierőforrás-tanácsadó, a közösségi és civil tanulmányok, valamint a kulturális mediáció mesterszak. Nagy volt az érdeklődés a nemzetközi tanulmányok szakra magyar és angol nyelven, emellett több mint hetven elsőéves készül tanítónak.



A művészeti karon mintegy háromnegyedével emelkedett a felvettek száma; jelentős érdeklődés mutatkozott a designszakok (építőművészet, formatervezés és tervezőgrafika) iránt.



A mosonmagyaróvári mezőgazdaság- és élelmiszertudományi karon a bővülés meghaladta a hatvan százalékot; továbbra is népszerű az osztatlan agrármérnök szak, emellett az először meghirdetett állattenyésztő mérnöki szak is.



Az egészség- és sporttudományi karon a rekreáció és életmód szak bizonyult a legnépszerűbbnek a felvételizők között, de sikeresen indul el az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak is védőnő szakirányon.



A közlemény idézi Baranyi Pétert, az egyetem rektorát, aki szerint a leendő elsőévesek számának növekedése azt mutatja, hogy a felsőoktatási intézményben magas az infrastrukturális, kutatási és oktatási színvonal, amelyek fejlesztése újabb lendületet kapott a modellváltással.

Kovács Zsolt kancellár azt hangsúlyozta a közleményben, hogy az angol nyelvű képzési programok száma a következő tanévben meghaladja a harmincat, a hallgatói közösséget több mint félszáz ország fiataljai alkotják. Hozzátette, nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy gyakorlatorientált képzéseket, jól hasznosítható tudást nyújtsanak számukra, amelyet a műszaki területeken egyre több duális partner segít. Kitért arra is, hogy az intézmények keresik a győri egyetemen végzetteket, sokan már hallgatóként találnak a szakmájukban jól fizető munkahelyet.