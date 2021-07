Felvételi

Csaknem 5500 hallgatót vett fel a Pécsi Tudományegyetem (PTE) az idei általános felvételi eljárásban, a felvettek száma 583-mal, 12 százalékkal haladja meg a tavalyi létszámot - közölte az intézmény pénteken az MTI-vel.



Azt írták: ez a növekedés felülmúlta a várakozásokat; az emelkedés a PTE beiskolázási kampányának is köszönhető, amelynek fontos eleme volt a rektori ösztöndíj.



Az egyetem közleménye szerint az 5432 hallgató 59 százaléka alapképzésen, 16-16 százaléka osztatlan és mesterképzésen tanulhat szeptembertől. A felvettek mintegy 84 százaléka támogatott szakokra került be, és 69 százalékban teljes idejű képzésen kezdhetik meg tanulmányaikat.



Továbbra is az ápolás és betegellátás alapképzés szakirányai, a jogász, az általános orvos osztatlan képzés, valamint a pszichológia szak a legnépszerűbbek. Sokan érdeklődtek az osztatlan tanári szakok, a gazdálkodási és menedzsment, a mérnökinformatikus, a fogorvos szak iránt is. A mesterképzéseken az építész, az egészségügyi menedzser, a szerkezet-építőmérnöki, a pszichológia, a vezetés és szervezés, valamint a fizioterápia képzések indulnak a legnépesebb évfolyamokkal.



Idén az egyetem kultúratudományi, pedagógusképző és vidékfejlesztési kara 46, az állam- és jogtudományi 25, a közgazdaságtudományi kar 18, a műszaki és informatikai kar 16 százalékkal növelte a felvettek számát az előző évihez képest.



Az új külföldi és a pótfelvételi eljárásban bekerülő hallgatókkal együtt ősszel várhatóan több mint 7000 új diák kezdhet tanulni a PTE-n.