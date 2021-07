Koronavírus-járvány

Gulyás: újabb 15 embernél igazolták az újabb vírusvariánsok megjelenését

A Nemzeti Népegészségügyi Központ Covid-laboratóriumában újabb 15 fő esetén igazolták az újabb koronavírus-variánsok megjelenését: 14 esetben a delta, egy esetben a gamma (brazil) variánst azonosították - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón.



Gulyás Gergely hozzátette: eddig Magyarországon összesen 23 főnél mutatták ki a delta, 2 főnél a brazil variánst.



A miniszter felhívta arra a figyelmet, hogy minden, a kormány rendelkezésére álló szakvélemény szerint a koronavírus delta variánsának terjedése sokkal gyorsabb, mint a korábbi variánsoké.



Hangsúlyozta, ez ellen védettséget az oltások nyújtanak. Védetté az az ország válik, ahol az oltások száma nagyon magas - mondta, és mindenkit arra kért, aki még nem tette meg, oltassa be magát koronavírus ellen.



Gulyás Gergely emlékeztetett arra is, hogy augusztus elsejétől lehetővé tették a harmadik oltás felvételét is.