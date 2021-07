Kormány

Orbán: gyermekvédelmi népszavazást kezdeményez a kormány - videó

A kérdések között lesz, hogy a szülők mit gondolnak arról, hogy a közoktatási intézményekben a gyerekeknek szexuális propagandát mutassanak be. 2021.07.21 10:42 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Gyermekvédelmi népszavazást kezdeményez a kormány öt kérdésben - jelentette be a miniszterelnök szerdán.



Orbán Viktor a Facebookon közzétett videóban hangsúlyozta: Brüsszel az elmúlt hetekben egyértelműen megtámadta Magyarországot a gyermekvédelmi törvény miatt. A magyar törvények nem engedik a szexuális propagandát az óvodákban, az iskolákban, a televíziókban és a reklámokban - közölte.



Kiemelte: Brüsszel most az oktatási törvény és a gyermekvédelmi szabályok módosítását követeli. "Sérelmezik, hogy nálunk nem lehetséges az, ami Nyugat-Európában már állandósult", ott az LMBTQ-aktivisták bejárnak az óvodákba és az iskolákba, ők végzik a szexuális felvilágosítást - mondta.



Hozzátette: "nálunk is ezt akarják", ezért a brüsszeli bürokraták fenyegetőznek, kötelezettségszegési eljárásokat indítanak, "vagyis visszaélnek a hatalmukkal".



Kijelentette: "a gyermekeink jövője a tét, ezért ebben a kérdésben nem engedhetünk". Amikor a hazánkra nehezedő nyomás ilyen erős, akkor csak a közös népakarat tudja megvédeni Magyarországot, ezért a kormány úgy döntött, hogy népszavazást kezdeményez öt kérdésben - közölte, majd felsorolta a kérdéseket.



Ezek a kérdések a következők:



Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?



Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?



Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára is elérhetőek legyenek nemátalakító kezelések?



Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?



Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?



Orbán Viktor azt kérte az emberektől, hogy közösen mondjanak nemet ezekre a kérdésekre, ahogy öt évvel ezelőtt is nemet mondtak, amikor "Brüsszel a bevándorlókat akarta rákényszeríteni Magyarországra". Akkor egy népszavazás és a közös népakarat megállította Brüsszelt; egyszer már sikerült, és együtt újra sikerülni fog - jelentette ki.