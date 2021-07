Állati

Késő esti programokkal várják a látogatókat a Szegedi Vadasparkban

A járványhelyzet miatt némi csúszással, a tavalyi nyár végére készült el a szegedi állatkert legújabb fejlesztése, az indiai orrszarvúk háza. 2021.07.22 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkban a látogatókat, akik India élővilágával ismerkedhetnek és ízelítőt kapnak a klasszikus dél-indiai táncokból is - tájékoztatta Veprik Róbert igazgató az MTI-t.



A járványhelyzet miatt némi csúszással, a tavalyi nyár végére készült el a szegedi állatkert legújabb fejlesztése, az indiai orrszarvúk háza, ahova meg is érkezett két lakó: Csülök Nyíregyházáról és Akenó az angliai Chester állatkertjéből. Az idei nyár első éjszakai programját nekik szentelik.



A bemutatók sora az indiai orrszarvúk látványetetésével indul. A hatalmas termetű állatoknak szükségük is van a folyamatos odafigyelésére, hiszen az akár háromtonnásra is megnövő hímek naponta testsúlyuk egy százalékának megfelelő mennyiségű táplálékot - főként fűféléket, emellett gyümölcsöket, leveleket, fák és bokrok ágait, vízinövényeket - fogyasztanak.



Az orrszarvúetetést egy a látogatók és az állatok által is ingen kedvelt esemény az ázsiai elefántok közös strandolása követi.



A programok sorából - bár kontinensváltással jár - nem hiányozhat a látogatók legnagyobb kedvence az oroszlánok esti vacsorája sem. Újabb ugrással a barna medvék következnek, melyek gyümölcssalátát kapnak napnyugtát követően.



A programokból az indiai kultúra sem maradhat ki. Az este folyamán a Kala Sangam indiai tánccsoport fellépésén az elefántház teraszán a nézők a több évezredes múlttal rendelkező Bharatanatyamba nyerhetnek betekintést, emellett kígyósimogatóval és játékos feladatokkal is várják a látogatóinkat.



A program 21 óráig tart, de utána még tovább lehet majd sétálni az éjszakai állatkertben. Szürkület idején és napnyugta után sejtelmesebb, misztikusabb az erdő, ahol számos kifutóban még este is kinn tartózkodnak az állatok. Más állatkertekhez képest a szegedi séta különlegessége, hogy a vadaspark 45 hektáros területe változatos élőhelyekkel számos vadon élő állatnak is otthont ad. Az itt lakó őzek, vízimadarak, hattyúk napközben, amikor a látogatók járják a park útjait, ösvényeit, elhúzódnak az emberek közeléből, de a sötétben előmerészkednek.