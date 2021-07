Kormány

Novák: újabb támogatást kapnak az 1-es típusú cukorbetegséggel élők

Az 1-es típusú cukorbetegséggel élők helyzetét könnyítő, valamint a bölcsődék létesítését egyszerűsítő döntéseket is hozott hétfői ülésén a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter, az operatív törzs vezetője Budapesten, sajtótájékoztatón.



Novák Katalin az operatív törzs ülése után elmondta, az 1-es típusú cukorbetegséggel élőknek állami támogatással elérhető lesz egy új típusú inzulinpumpa augusztus 1-jétől. A pumpa automatikusan adagolja az inzulint, amikor megemelkedik a vércukorszint, általa megelőzhető nemcsak a magas, de az alacsony vércukorszint is - magyarázta.



Ismertetése szerint erre az újgenerációs pumpára a 18 év alattiak és a felsőoktatásban tanuló fiatalok 98 százalékos támogatást, míg a felnőttek 80 százalékos támogatást kapnak.



Ha valaki a szöveti cukor mérésre alkalmas szenzort használ és mellé igénybe venné ezt az új inzulinpumpát, mindkettő mellé megkapja az állami támogatást. Ráadásul a fennmaradó részt is tudja a közgyógyellátásból finanszírozni, azaz lényegében a gyerekeknek ingyenes lesz ez a legkorszerűbb technológia - részletezte.



Megjegyezte, a döntés mintegy kétmilliárd forintos költségvetési hatással jár.



A miniszter kitért arra, hogy a bölcsődéket érintő döntéseknél a cél az adminisztratív akadályok csökkentése és az, hogy ezek az intézmények hamarabb elkezdhessék a működésüket. Elmondta, a jövőben elkezdhet működni az a bölcsőde, ahol az egyik csoport elindulásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak. Hozzátette: a családi bölcsődékben hét- helyett nyolcfős csoportok is indulhatnak.



Szólt arról is, hogy a bölcsődék építésénél egyszerűsítették az eddig szükségesnél is részletesebb feltételeket.



A kulturális élet területén hozott döntésekről beszámoló Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója elmondta, hogy létrejött az Országgyűlés által nyár elején létrehozott Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriuma. Közölte, hogy a kuratóriumot ő vezeti, a döntéshozók tagnak jelölték ki Banai Péter Benőt, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkárát; Békés Márton történészt; Kelemen Lászlót, a Hagyományok Háza főigazgatóját és Závogyán Magdolnát, a Nemzeti Művelődési Intézet igazgatóját.



Közölte, addig is folyik a munka, amíg a bíróság hivatalosan bejegyzi az alapítványt. Hozzátette: július 1-jével 1,8 milliárd forinttal indult el a Kárpát-medence legnagyobb folyóirat-támogatási programja.



Demeter Szilárd beszámolt arról is, hogy hétfőn alakul meg az Petőfi Irodalmi Ügynökségen belül a könnyűzenei kollégium, amely a könnyűzenei támogatásokért felel majd. A szakemberek és nem a kuratórium dönt az egyes támogatási tételekről - mondta.

Közel kétmilliárd forintot osztanak ki nyílt pályázaton a magyar könnyűzenei élet szereplőinek és csaknem egymilliárd forint jut a könyvkultúrának - ismertette. Utóbbival kapcsolatban elmondta, a fordításokat is támogatni fogják, mivel abban bíznak, hogy a koronavírus negyedik hulláma nem viszi el a nemzetközi könyvvásárokat.



Elindulunk megint az exporttevékenység felé, szeretnénk eladni a magyar irodalmat és könnyűzenét - fogalmazott.



Novák Katalin azt mondta, Magyarországon is esélye van annak, hogy elsősorban a koronavírus delta variánsának köszönhetően növekszik a megbetegedések száma. Ez ellen az egyetlen megoldás az oltás - jelentette ki a miniszter, arra biztatva mindenkit, oltassa be magát.



Szerinte aki nincs beoltva, nagyobb veszélynek van kitéve, mint a járvány többi hullámakor, mert a delta variáns a korábbiakhoz képest fertőzőbb.



Megerősítette, hogy külön kampányt indítanak a 60 év felettiek beoltása érdekében.



Beszélt arról is, hogy a 16-18 éves korosztály közel 50 százalékát beoltották, de a 12-15 év közötti gyerekeknek csupán 13-14 százalék kapta meg a vakcinát. A szülők szabadon dönthetnek gyermekük beoltatásáról, a gyermekek kizárólag Pfizer-oltást kapnak.



Hozzátette: lehetővé teszik az iskolakezdést megelőző két napon, augusztus 30-án és 31-én a védőoltás felvételét az iskolákban. A politikus megjegyezte, hogy ő mind a három gyerekének beadatta az oltást.



Elmondta, Magyarország Európában elsőként biztosítja a harmadik oltás lehetőségét augusztus 1-jétől. Kérdésre válaszolva azt mondta, a szakértők a heterológ oltási sort javasolják, vagyis harmadik oltásként más típusú vakcina beadását, mint az első kettő volt.



Közölte, az egészségügyben dolgozóknak kötelező lesz a koronavírus elleni védőoltás, hogy a betegek nagyobb biztonságban legyenek. Szerinte ez nem lesz nagy teher az egészségügyi dolgozóknak, mert már most is be van oltva a dolgozók 90 százaléka.



Beszámolt arról, hogy a jégkorong területén azt javasolják a kormánynak, hogy támogassa az akadémiai rendszer működését.



Novák Katalin megerősítette: a kormány támogatja, hogy a kistelepülések anyagi támogatást kapjanak a falunapok szervezéséhez.



Hozzátette: idén van Magyarországon az önkéntesség éve, ehhez a kezdeményezéshez 150 szervezet csatlakozott.



Kérdezték arról, hogy a Háttér Társaság szerint egyre több a melegek elleni támadás és szerinte ennek köze van-e a pedofiltörvényhez. Novák Katalin azt mondta, bízik abban, ahogy a múltban, úgy a jelenben sem jellemző az, hogy valakit a szexuális orientációja miatt megkülönböztetés ér. Magyarországon zéró tolerancia van minden szexuális orientáció miatti megkülönböztetéssel szemben - jelentette ki.



Kérdésre a miniszter elmondta, tervei szerint beoltatja magát harmadjára is a koronavírus ellen, első két oltásként a Sinopharm vakcináját kapta.

Sajtóhírekkel nem foglalkozik a kormány - mondta arra a kérdésre, hogy foglalkozik-e a kabinet a Pegasus nevű kémprogram ügyével.