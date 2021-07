Botrány

Magyar újságírókat és üzletembereket figyeltek meg egy izareli kémprogrammal

A Pegasus a telefonok szoftvereinek olyan hibáit használja ki a távolról, észrevétlenül történő behatolásra, melyekről még maguk a fejlesztők, gyártók sem tudnak. 2021.07.19 08:14 ma.hu

A Direkt36 információi szerint magyar újságírókat, ellenzékiként beállított üzletembereket hallgattak le az NSO nevű izraeli kibercég Pegasus nevű kémprogramjával, amely okostelefonok feltörésére alkalmas. Erről a Telex-en megjelent cikkükben számoltak be részletesen.



A cikkben azt írják, hogy a Pegasus a telefonok szoftvereinek olyan hibáit használja ki a távolról, észrevétlenül történő behatolásra, melyekről még maguk a fejlesztők, gyártók sem tudnak. Ezeken a réseken keresztül a telefonkészülékbe bejutva nemcsak a célszemélyek beszélgetéseit tudták lehallgatni, hanem hozzáfértek a legbizalmasabb információikhoz, például az emailjeikhez és egyéb üzeneteikhez, továbbá fotóikhoz és videóikhoz - írja a 24.hu.



A Direkt36 szerint több mint 300 magyarországi célpont volt, köztük négy újságíró, egy fotográfus, egy ellenzéki városvezető, a CEU egy külföldi diákja, Simicska Lajos egykori oligarcha fia, valamint a 24.hu-t is kiadó Centrál Médiacsoport tulajdonosa, Varga Zoltán.



A nemzetközi tényfeltáró csapat birtokába jutott adatokból az nem derül ki egyértelműen, hogy pontosan ki vetette be a kémszoftvert.



A lap szerint számos információ mutatja azt, hogy Magyarországon az után jelent meg a kémszoftver, hogy 2017-ben és 2018-ban magas szintű találkozók voltak az izraeli és a magyar kormány között." Ráadásul a Direkt36-nak egy korábbi magyar titkosszolgálati tiszt mondta, hogy infomációi szerint a nemzetbiztonsági szervek a magyar-izraeli kapcsolat szorosabbá válásával kezdték el használni a Pegasust 2018-tól.



A magyar kormány ugyanakkor azt közölte, hogy "nincs tudomásunk a megkeresésben szereplő állítólagos adatgyűjtésről", és hozzátették, hogy Magyaroszág "jogállam, és így minden egyén esetében mindig a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el".