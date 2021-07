Állati

Sörényes galambbal gazdagodott a debreceni állatkert

Új, korábban nem tartott fajjal gyarapodott a debreceni állatkert ázsiai madárgyűjteménye: a napokban egy hím sörényes galamb érkezett a Nagyerdőbe a hollandiai Vogelpark Avifaunából - tájékoztatta az intézmény vezetője csütörtökön az MTI-t.



Nagy Gergely Sándor közlése szerint a színpompás jövevény már birtokba vette az intézmény galambröpdéjét, ahol a látogatók is megtekinthetik.



A Délkelet-Ázsia partvidékein és szigetvilágában őshonos sörényes galamb (Caloenas nicobarica) szigetről szigetre vándorló nomád faj. Kifejlett egyedei arról ismerhetők fel, hogy fémes kék és zöld tollazatuktól jól elütő, fehér farktollakkal rendelkeznek, amelyek egyrészt segítenek a mögöttük repülő társaiknak tartani a haladási irányt, másrészt a madár szaporodóképes korát is jelzik - magyarázta a szakember.



Hozzátette: a hímek hosszú nyaki dísztollaik alkotta sörényük felborzolásával igyekeznek maguknak párt találni, akivel aztán életük végéig együtt maradnak.



Érdekességként említette Nagy Gergely Sándor, hogy a legfrissebb genetikai kutatások alapján ezt a fajt tartják az egykor Mauritius szigetén endemikus, mára már kihalt dodó legközelebbi élő rokonának.



Élőhelyének csökkenése, vadászata és a kereskedelmi célú befogások miatt a faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös listáján és a washingtoni egyezmény (CITES) I. mellékletében.



Remények szerint hamarosan tojó is érkezik a debreceni intézmény új jövevényéhez, így tovább gyarapodhat majd e ritkaság fajmegőrzési célú állatkerti állománya - jelezte a nagyerdei állatkert vezetője.