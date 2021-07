Jog

Elindult a kötelezettségszegési eljárás Magyarországgal szemben

A melegellenes elemeket tartalmazó pedofiltörvény és egy mesekönyv megbüntetése miatt is jogsértési eljárás indult Magyarországgal szemben. 2021.07.15 15:32 ma.hu

Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy jogsértési eljárást indít a melegellenes elemeket tartalmazó, nemzetközileg hevesen bírált pedofiltörvény miatt, egész pontosan a Bizottság kötelezettségszegési eljárásokat indít Magyarországgal és Lengyelországgal szemben az egyenlőséggel és az alapvető jogok védelmével kapcsolatban.



Az egyenlőség, valamint a méltóság és az emberi jogok tiszteletben tartása alapvető uniós érték, melyet az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke rögzít. A Bizottság minden rendelkezésére álló eszközt megragad, hogy megvédje ezen értékeket. A Bizottság kötelezettségszegési eljárásokat indít Magyarországgal és Lengyelországgal szemben az egyenlőséggel és az alapvető jogok védelmével kapcsolatban - írja a 24.hu.



A csütörtökön bejelentett eljárás hat pontban állapítja meg, hogy a magyar törvény szembemegy a közösségi joganyaggal. Ugyancsak kötelezettségszegési eljárást indítottak, amiért a magyar hatóságok arra szólították fel a Meseország mindenkié című könyv kiadóját, hogy a borítón tüntesse fel, hogy a könyv "a hagyományos nemi szerepektől eltérő viselkedést" mutat be. Az Európai Bizottság szerint ez sérti a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvet, illetve indokolatlanul korlátozzák a szerző és a kiadó szólásszabadsághoz való jogát is.



Lengyelország esetében a Bizottság úgy véli, hogy a lengyel hatóságok nem válaszoltak teljes mértékben és megfelelő módon a Bizottság megkeresésére a számos lengyel régió és település által elfogadott, úgynevezett "LMBT-ideológia mentes zónákról" szóló határozatok természetével és hatásával kapcsolatban.



Az érintett két tagállamnak két hónap áll a rendelkezésére, hogy válaszoljanak a Bizottság által megfogalmazott érvekre. Ennek elmaradása esetén a Bizottság úgy határozhat, hogy indokolással ellátott véleményt küld nekik, illetve végső lépésként ügyüket az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.



Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az eljárás megindításával kapcsolatban azt mondta, "erre számítottunk, megmondták előre, most majd megkapjuk a hivatalos értesítést is."