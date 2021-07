Vakáció

Megkezdődött az ítélkezési szünet a bíróságokon

Megkezdődött és augusztus 20-ig tart az ítélkezési szünet a bíróságokon - tudatta az Országos Bírósági Hivatal (OBH) csütörtökön a honlapján.



A polgári perrendtartáson alapuló ítélkezési szünet kezdő napja július 15., a bíróságok napja, amely a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény értelmében munkaszüneti nap. Ezen a napon minden bíróságon szünetel az ügyfélfogadás is.



Az ítélkezési szünet időtartama alatt a bíróságok fő szabály szerint nem tartanak tárgyalásokat.



Polgári perekben - bizonyos kivételektől eltekintve - a megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet nem számít bele. A határidők számításának általános szabályai irányadóak azonban az ítélkezési szünet alatt is a soron kívüli eljárás, az előzetes bizonyítás esetén, illetve egyes végrehajtási perekben és nemperes eljárásokban.



Büntető ügyekben a határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti.



A bíróság az ítélkezési szünet ideje alatt is eljár az előállításos ügyekben, valamint kényszerintézkedések alkalmazása esetén.



A bíróságok kezelőirodái az ítélkezési szünetben is nyitva tartanak, ott az ügyfelek benyújthatják beadványaikat, betekinthetnek az iratokba.



Az egyes bíróságok ügyfélfogadási rendjéről az adott bíróság honlapja ad tájékoztatást - közölte az OBH.