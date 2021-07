Koronavírus-járvány

Gulyás: Karácsony politikai okból kelt alaptalan félelmet

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint politikai okból kelt alaptalan félelmet a főpolgármester azokban a magyarokban, akiket kínai vakcinával oltottak be. Gulyás Gergely ezért bocsánatkérést vár Karácsony Gergelytől. 2021.07.14 18:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Semmelweis Egyetem kutatása leleplezte, hogy Karácsony Gergely hetek óta politikai célból kelt minden alap nélkül félelmet azokban a magyar emberekben, akiket a koronavírus elleni kínai vakcinával oltottak be - közölte a miniszter Facebook-oldalán szerdán.



A Semmelweis Egyetem kutatása egyértelműen igazolja, hogy a Magyarországon engedélyezett valamennyi vakcina, így a Sinopharm oltóanyaga is 96 százaléknál nagyobb hatékonysággal nyújt védettséget a koronavírus ellen - írta.



A Főpolgármesteri Hivatal kedden azt közölte, hogy ingyenes antitestszint-vizsgálatának első eredményei szerint a Sinopharm-vakcinával oltott 60 év felettiek mintegy 24 százalékánál nem találtak elegendő antitestet. Budapest vezetése emiatt felszólította a kormányt, hogy indítson ingyenes országos szűrést, és biztosítsa a harmadik oltást azoknak, akiknél nem alakult ki a védettség a megkapott vakcina ellenére sem.



Gulyás Gergely közölte: Karácsony Gergelynek semmi nem drága a Gyurcsány Ferenc "kegyeiért" folyó harcban.



A főpolgármester hazugságai lelepleződtek - jelentette ki.



"Mostanra egyértelműen kiderült: a főváros által alkalmazott "vizsgálat" csak az emberek becsapására alkalmas, a védettség felmérésére nem". A Semmelweis Egyetem kutatása igazolja, hogy a Karácsony Gergely által a védettség hiányával megtévesztett emberek 88 százaléka is védett - közölte.



A főpolgármester kevesebb mint két év alatt Európa legnagyobb közlekedési dugóit állította elő, aggasztó a köztisztasági helyzet, és Budapestet újra elárasztották a hajléktalanok - írta Gulyás Gergely.



"Karácsony Gergely ahelyett, hogy a saját maga által okozott problémákra keresne megoldást, a beoltott és védett emberekben igyekszik félelmet kelteni, hogy ezzel is a kormányt rágalmazhassa. A főpolgármester bocsánatkéréssel tartozik" - közölte.