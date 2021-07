Rendőrség

Meztelenül kóborolt egy 3 éves kisfiú Dunakeszin

Egy járókelőnek tűnt fel 2021. július 9-én délelőtt egy meztelenül sétáló kisfiú Dunakeszi egyik utcájában. Mivel vele nem állt szóba, hívta a rendőrséget.



A vegyes járőrpár női tagja - egy 4 és egy 3 éves testvérpár gyakorló anyukája - szólította meg rutinosan az akkor már egy kölcsönpólóban, és a környékről összesereglett felnőttek gyűrűjében zavartan és ijedten álldogáló gyermeket. Bemutatkozott neki, elmondta, hogy rendőr, és megbízhat benne. A kisfiú barátságosan és közlékenyen válaszolt kérdéseire, elárulta keresztnevét és azt is, hogy 4 éves - mint utóbb kiderült idősebbnek mondta magát, mint amennyi, hiszen januárban lett három esztendős. Azt is elmondta, hogy bölcsődés, de nem tudta, hol, a szülei nevére vonatkozó kérdésekre csak "Anya" és "Apa" választ tudott adni, lakcímét nem ismerte. A főtörzsőrmester hívó szavára szívesen beült a szolgálati autóba, majd együtt indultak a közeli ügyeletes bölcsődébe, ott azonban nem ismerte fel senki. Míg a rendőrnő az udvaron játszva terelte el a kisfiú figyelmét, társa az intézményvezető segítségével megtudta, ki is ő valójában. Miközben a gyermek édesanyjával felvették a kapcsolatot, a többi érdeklődő bölcsődés körbe vette a rendőrnőt, minden felszerelését, ruhadarabját tüzetesen megszemlélte és mindegyikhez magyarázatot várt. Az előre nem tervezett bemutató, a tea és a keksz elfogyasztása után indulhattak csak útnak.



A rendőrök a gyermek édesanyjától megtudták, a kicsi felügyeletével a nagypapát bízták meg, aki lánya telefonhívásáig nem is tudta, hogy unokája eltűnt, tévét nézett.



A kisfiút az ideiglenes egyenruhás felügyelet után épen és egészségesen hazavitték.



A 66 éves nagypapa esetleges büntetőjogi felelősségét a Dunakeszi Rendőrkapitányság vizsgálja.