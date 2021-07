Média

Két új közigazgatási szaklap indul az NMHH támogatásával

Egy magyar és egy nemzetközi, elsősorban a visegrádi országok szerzőinek munkájából merítő digitális folyóirat is elindult a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) támogatásával. 2021.07.13 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mindkét lap a közigazgatásról szóló színvonalas szakmai párbeszédet tűzte ki céljául - közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága hétfőn az MTI-vel.



A KözigazgatásTudomány (KT) és az Institutiones Administrationis (IA) folyóirat évente kétszer jelenik majd meg, júniusban és novemberben. Mindkét tudományos periodikát a győri Széchenyi István Egyetem adja ki az NMHH támogatásával. A két folyóirat főszerkesztője, Lapsánszky András, a hatóság jogi igazgatója - írták.



"Elsődleges célom, hogy virágzó, tartalmas és országos együttműködés keretében teremtsünk meghatározó szakmai fórumot hazánk közigazgatástudománya, közigazgatási jogtudósai, oktatói és jeles szakemberei számára" - írta a főszerkesztői előszóban Lapsánszky András a közlemény szerint.



Valamennyi hazai egyetem jogi kara és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatási elméleti szakembereinek közös munkájából jött létre a KözigazgatásTudomány. A már elismert szerzők mellett a folyóirat célja, hogy az új, a tudományos közbeszédbe most belépő nemzedéknek is publikációs fórumot biztosítson. Ezért az egyetemi oktatók, szakemberek mellett doktoranduszhallgatók megfelelő minőségű írásait is közlik. Minden megjelenő írást ugyanis "kettős-vak" szakértői bírálatnak vetnek alá: azaz a téma két elismert kutatója a szerző nevének ismerete nélkül olvassa el megjelenés előtt a közlésre váró szövegeket - közölték.



A lap angol nyelvű társa, az Institutiones Administrationis szerzői a négy visegrádi országból kerülnek ki, azaz a magyar mellett rangos cseh, szlovák és lengyel szerzők tudományos publikációit közli - hívták fel a figyelmet.



Hozzátették, nem a magyar lap angol nyelvű mutációjáról van tehát szó, hanem két rokon, de eltérő tartalmú folyóirat alakult meg egy időben.



A lap főszerkesztője Lapsánszky András mellett Hulkó Gábor, a Széchenyi Egyetem docense - írták.



A magyar laphoz hasonló lektorálási elvekkel működő kiadvány a négy ország közigazgatási területen dolgozó tudósainak és szakembereinek teremt egy olyan fórumot, ahol a már virágzó együttműködés eredményei egy nemzetközi felületen, de sajátos, közép-európai nézőpontból jeleníthetik meg a szakterület legújabb eredményeit.



Mindkét periodika lektorált, első közlésben megjelenő írásokat tartalmaz azzal a céllal, hogy teret adjon a közigazgatás kihívásairól szóló színvonalas szakmai diskurzusnak - fogalmaztak.



A KözigazgatásTudomány a kozigazgatastudomany.hu, az Institutiones Administrationis pedig az administrativescience.com címen érhető el. Bár a honlapok még fejlesztés alatt állnak, az első szám már mindkét címen olvasható.



A weboldalak a novemberi, második számok megjelenéséig nyerik el végleges formájukat. A két folyóirat linkje az NMHH oldaláról közvetlenül is elérhető az nmhh.hu/szakmai-erdekeltek címen - áll a közleményben.