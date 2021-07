Népesedés

KINCS: a gyermekekben látják a jövőt a magyarok egy felmérés szerint

A társadalom elöregedését 82 százalék, a bizonytalan párkapcsolatokat 81 százalék, a kevés gyermeket 78 százalék, a kései gyermekvállalást 68 százalék nevezte problémának. 2021.07.12 06:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar emberek a családban, a gyermekekben látják a jövőt, és úgy gondolják, hogy a környezeti problémákat is megoldhatja a gyermekvállalás - közölte a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) a saját felmérésének megállapításait az MTI-vel vasárnap, a népesedési világnap alkalmából.



A kutatási adatok alapján a társadalom elöregedését 82 százalék, a bizonytalan párkapcsolatokat 81 százalék, a kevés gyermeket 78 százalék, a kései gyermekvállalást 68 százalék nevezte problémának. Csupán 12 százalék gondolja, hogy nincs elég bevándorló a népességfogyás megállításához, ami az intézet szerint egyértelműen bizonyítja, hogy a magyarok nem támogatják a bevándorlást. Erre utal az is, hogy tízből nyolcan a több gyermeket nevezték megoldásnak a népesedési válságra a bevándorlás, valamint a várható élettartam növelése helyett. 69 százalék azzal is egyetért, hogy a családokat támogató intézkedések nagyban hozzájárulnak Magyarország népesedési helyzetének javításához - tették hozzá.



A közlemény kitért a környezetvédelem és a gyermekvállalás viszonyára is, amiről a KINCS az Európai Nagycsaládos Szövetséggel (European Large Families Confederation, ELFAC) készített közös kutatást. A válaszok szerint a legalább három gyermeket nevelő európai családok 91 százalékát, míg a magyar családok 94 százalékát foglalkoztatja a környezetvédelem, és mindkettejüknél 80 százalék fölötti azok aránya, akik a gyermekük jövője miatt tekintik ezt fontosnak. A KINCS ezek alapján úgy véli, hogy a gyermeket nevelők a környezet védelméhez felelősségteljesebben viszonyulnak, amit álláspontjuk szerint az is bizonyít, hogy a nagycsaládosok több mint 90 százaléka szelektíven gyűjti a szemetet.



Ezzel együtt elvetik azt a vélekedést, hogy az éghajlati katasztrófa miatt nem érdemes gyermeket vállalni. Az intézet ehhez hozzáteszi, hogy Európában a társadalmak önfenntartáshoz sincs elég gyermek, és már rövid távon gondot fog jelenteni az elöregedés.



A családok az élhető jövőt építik, és fontos számukra, hogy gyermekeik egészséges környezetben, a természettel minél nagyobb összhangban nőjenek fel, és lássák azokat a természeti értékeket, amelyeket szüleik is láttak. A gyermeket nevelő családok a környezet megóvásának, a fenntartható fejlődésnek és a nemzet megmaradásának zálogai - mutatnak rá a közleményben.



A KINCS országos reprezentatív kutatása ezer felnőtt telefonos megkérdezésével készült 2021. június 17. és 21. között.



Az ELFAC és a KINCS online felmérése 2021 tavaszán készült a nagycsaládosok körében. A válaszolók összesen több mint 3 ezer kérdőívet küldtek Észtországból, Horvátországból, Lengyelországból, Lettországból, Litvániából, Magyarországról, Németországból, Olaszországból, Portugáliából, Romániából, Spanyolországból.