Koronavírus-járvány

Végleges döntés várható arról, hogy feloldják-e a korlátozások zömét Angliában

Végleges döntés várható hétfőn arról, hogy a brit kormány egy hét múlva feloldja-e a koronavírus-járvány miatt elrendelt, még érvényben lévő utolsó korlátozások nagy többségét Angliában. A döntést Boris Johnson miniszterelnök jelenti be esti sajtótájékoztatóján.



Johnson az előzetes várakozások szerint megerősíti a korlátozások feloldásának jövő hétfői időpontját, bár továbbra is óvatosságra és felelősségteljes magatartásra inti a lakosságot.



A brit kormány a múlt hónapban az eredeti, június 21-i időpontról négy héttel későbbre, július 19-re halasztotta az angliai jogi korlátozások megszüntetését, azzal a céllal, hogy az oltási kampány lépést tudjon tartani a fokozottan fertőzőképes, Nagy-Britanniában dominánssá vált delta koronavírus-variáns terjedési ütemével.



A Downing Street hétfői tájékoztatása szerint a halasztás eddigi három hete alatt 6,8 millió első és második dózist adtak be Angliában a koronavírus elleni vakcinákból.



A londoni miniszterelnöki hivatal idézte az angliai közegészségügyi szolgálat (Public Health England, PHE) és a Cambridge-i Egyetem közös elemzését is, amely arra vall, hogy a nagy-britanniai oltási kampány egyedül Angliában 8,5 millió koronavírus-fertőződést és 30 ezer halálesetet akadályozott meg.



Az egészségügyi minisztérium legfrissebb adatai szerint a koronavírus elleni oltás első dózisából az Egyesült Királyság egészében eddig 45 881 721-en részesültek, közülük 34 764 511-en a második adagot is megkapták.



Ez azt jelenti, hogy a brit felnőttek 87,1 százalékát már beoltották a vakcina első adagjával, 66 százalék, vagyis a felnőtt lakosság kétharmada mindkét dózist megkapta.



A kormány célkitűzése az, hogy július 19-ig, a még érvényben lévő jogi korlátozások zömének tervezett feloldásáig a teljes brit felnőtt lakosság - hozzávetőleg 52,7 millió ember - megkapja az első oltási dózist, szeptember közepére pedig minden felnőttnek mindkét oltási adagot beadják.

A Downing Street hétfői közleménye szerint a korlátozások feloldásának július 19-i valószínű időpontja közelebb esik a nagy-britanniai nyári iskolai szünet kezdetéhez, és a vakáció időszakában várhatóan alacsonyabb lesz a fertőzések terjedési üteme.



A londoni miniszterelnöki hivatal azzal érvel, hogy amennyiben a korlátozások feloldását későbbre halasztanák, a téli szezonális betegségek, például az influenza miatt nőhetne az állami egészségügyi szolgálatra (NHS) nehezedő nyomás.



A Downing Street felhívása szerint létfontosságú, hogy mindenki beadassa magának mindkét oltási adagot.



Boris Johnson hivatala felidézte a PHE legutóbbi vizsgálati adatait, amelyek egyértelműen azt mutatják, hogy a vakcinák nagyon hatékonyak a delta vírusváltozattal szemben is.



Az angliai közegészségügyi szolgálat számításai alapján a Pfizer-BioNTech vakcinája mindkét adag beadása után 96 százalékos, az Oxford-AstraZeneca oltóanyaga ugyancsak két dózis esetén 92 százalékos hatékonysággal veszi elejét a koronavírus delta variánsa okozta fertőződésből eredő, kórházi kezelést igénylő súlyos megbetegedések kialakulásának.



Súlyos megbetegedések és halálesetek ezután is lesznek, de sokkal kisebb számban, mint az oltási program kezdete előtt - hangsúlyozta a londoni miniszterelnöki hivatal.