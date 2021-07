Koronavírus-járvány

Koronavirus.gov.hu: még mindig nem késő oltásra regisztrálni

A koronavírus és a variánsai továbbra is jelen vannak Európában, több országban újra emelkedik a fertőzöttek száma, amit a delta (indiai) vírusmutánsnak tudnak be.

Még mindig nem késő a koronavírus elleni védőoltásra regisztrálni - hívták fel a figyelmet a koronavirus.gov.hu oldalon csütörtökön.



A kormányzati oldalon kiemelték: a koronavírus és a variánsai továbbra is jelen vannak Európában, több országban újra emelkedik a fertőzöttek száma, amit a delta (indiai) vírusmutánsnak tudnak be. "A betegség súlyos lefolyása ellen továbbra is a védőoltás jelenti a legerősebb védelmet" - szögezték le.



Azt írták, a magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt. Aki még nem, az továbbra is regisztrálhat a vakcinainfo.gov.hu oldalon, amely folyamatosan nyitva van - közölték.



A vakcinainfo.gov.hu oldalon regisztrálhat minden Magyarországon élő magyar állampolgár és 12 év feletti gyermekeket is tudnak regisztrálni a szülők. Regisztrálhatnak továbbá a külhoni magyarok (magyar állampolgárok, magyar igazolvánnyal rendelkezők), a külföldön élő magyar állampolgárok, valamint a Magyarországon élő külföldiek, akik számára angolul is elérhető a regisztrációs felület a vakcinainfo.gov.hu/registration oldalon.



Azt kérik, hogy a regisztráció során különösen figyeljenek a személyes adatok, okirat azonosítók, elérhetőségek pontos megadására.



Mint írták: a regisztráció során megadott adatok ellenőrzése és érvényesítése néhány napot vesz igénybe. Ezután az érvényes regisztrációval rendelkezők (külön értesítés nélkül) automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra. Az időpontfoglaló elérhető az eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas oldalon.



A Magyarországon élő külföldiek és a külhoni magyar állampolgárok, illetve magyar igazolvánnyal rendelkezők regisztrációjának ellenőrzése több napig eltarthat, ők a regisztráció során megadott e-mail-címükre külön értesítést kapnak a regisztráció érvényesítéséről és az időpontfoglalás lehetőségéről - emelték ki.



Kitértek arra is, hogy Magyarország július elejétől megnyitotta az oltás lehetőségét a szomszédos országok határmenti lakói számára is. Ők előzetes regisztráció nélkül is jöhetnek Magyarországra felvenni az oltást, a regisztrációjuk az oltóponton történik. A kárpátaljaiak oltása a határmenti oltópontokon történik, a többi szomszédos országból érkezők a kijelölt kórházi oltópontokon vehetik fel az oltást - olvasható a kormányzati oldalon.