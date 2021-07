Algásodás a Balatonban

Fonalas kékalga jelent meg a Balatonban

Fonalas kékalga jelent meg a Balatonban a tó nyugati és déli partjainál, a Keszthelyi-medence mintegy felét érintve, a helyzet naponta változhat - közölte Somogyi Boglárka, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főmunkatársa szerdán az MTI-vel.



A tihanyi intézet kutatója elmondta: ez nem az a faj, amely 2019-ben algavirágzást okozott, hanem egy kora nyári alga, amely már június elején is okozott kisebb riadalmat, majd eltűnt. Egymást követő kánikulai napokon nagyobb kiterjedésben is megjelenhet a vízfelszínen, és szeles időjárás hatására ismét eltűnhet - tette hozzá.



Beszámolója szerint a keddi, nyílt vízen vett mintáikban nem volt határérték feletti a víz A-klorofill koncentrációja a teljes vízoszlopot tekintve, de a strandokon, ahol a széljárástól függően nagyobb algatömeg gyűlhet össze, előfordulhat ilyen érték.



A fonalas kékalga képes lehet toxintermelésre, ezért célszerű lenne a kánikula idején akár naponta ellenőrizni a strandok vízminőségét, illetve ahol algásodást tapasztalnak, ott az embereknek fürdőzés után lezuhanyozniuk - mondta a szakember.



Jelezte, hogy a vízügytől kaptak szerdai vízmintákat is, amelyeket csütörtökre értékelnek ki.