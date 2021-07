Koronavírus-járvány

Újabb ezer ingyenes antitest-vizsgálatot ajánl fel a főváros a budapestieknek - közölte a Főpolgármesteri Hivatal szerdán az MTI-vel.



A közleményben azt írták: a Fővárosi Idősügyi Tanács szerdai ülésén a tanácsot alkotó idősügyi szervezetek egységesen megköszönték a Fővárosi Önkormányzat antitestszint-mérési akcióját, de egyben kérték, hogy az önkormányzat további teszteket is végezzen.



Ezért a főváros újabb ezer ingyenes antitestszint tesztelési lehetőséget biztosít, így összesen 20 ezer teszttel mérik a 60 év feletti budapestiek ellenanyagszintjét - emelték ki.



Hozzátették: július 12-től 16-ig minden nap 7-11, valamint 16-20 óra között van lehetőségük a budapestieknek arra, hogy ingyenes antitest-vizsgálaton vegyenek részt az V. kerületi Városháza parkban, egy mobil tesztelőponton. A fővárosi tesztelés regisztrációhoz kötött, csütörtökön 8 órától lehet regisztrálni és időpontot foglalni, a kerületi szakrendelőkben pedig július végéig lehet részt venni a szűrésen - közölték.



A tájékoztatás szerint a Fővárosi Önkormányzat ezen a héten ezer budapesti lakos ellenanyagszintjét vizsgálta, jövő héten pedig újabb ezer 60 év felettinek biztosítanak lehetőséget a kialakult védettség feltérképezésében.



Az oltóanyagok hatásosságának mértékével kapcsolatban széles körben nyilvánosságot kapott aggodalmak miatt az önkormányzat fontosnak tartja a fővárosi időskorú lakosság védettségének, a szervezetükben megjelenő antitest-szint mérésének lehetőségét - közölték.



A felajánlott 20 ezer tesztből 18 ezernél a mintavételeket a lakosok szűrésében közreműködést vállaló budapesti kerületekben végzik. A kerületek megkapják a teszteket, illetve a kapcsolódó laborvizsgálatot is a főváros biztosítja.



Arról is beszámoltak: kedden elindult a tesztelés a III., a XI., a XII., a XIV. és a XV. kerületben, csütörtökön pedig indul a IV., a VI., a VIII. és a XVIII. kerületben. A további kerületekben jövő héten vagy azután lehet ingyenesen antitest-vizsgálatra menni - írták. Megjegyezték: a kerületi tesztelésről érdemes az önkormányzatok honlapján érdeklődni.



A közleményben hangsúlyozták: a vizsgálatok minden esetben önkéntes alapon történnek. A vizsgált mintához vénás vérvételre van szükség, melyet az infekciókontroll szabályok betartásával zárt rendszerben végeznek a szakemberek.



Azt kérték, hogy kellő körültekintéssel jelentkezzenek a vizsgálatra azok, akik olyan, például véralvadásgátló gyógyszert szednek, amelyek esetén a kontroll nélküli vérvétel nem ajánlott.