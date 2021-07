Állati

Medvenyomokat találtak a Kéktúra vonalán!

Ennyire messzire korábban még nem merészkedett el a zöldfolyosókon keresztül egyetlen medve sem. 2021.07.07 16:15 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Medvetalpnyomokra bukkant a Balaton-felvidéken az egyik legismertebb hazai túrablogger, Csutka István, Camino Steve.



Az országos kéktúra Balatonhenyénél elterelt útvonalán a régi- és új nyomvonal találkozásától egy-másfél kilométerre, a Vaskapu-árok és Juhász-forrás körüli erdészeti úton fedezte fel az egyik legnagyobb termetű szárazföldi ragadozó nyomát. Látszik, hogy nem friss a nyom, a pár nappal ezelőtti kiadós esőt követően járhatott erre az állat. Ráadásul mellette egy kisebb lábnyom is látható volt, így gyaníthatóan egy nőstény medvéről és legalább egy bocsról lehet szó.



Azért sokkoló élmény a Balatonnál találni ilyen nyomot, mivel ennyire messzire korábban még nem merészkedett el a zöldfolyosókon keresztül egyetlen medve sem.



Bár az örömteli dolog, hogy a farkasok és az aranysakálok után a medvék is visszatértek erdeinkbe, a szakember arra figyelmeztet, hogy a medvéknek nagyon kifinomult a szaglásuk, akár két kilométerről is megérzik az étel illatát, és ha a bocsuk is velük van, könnyen rá is támadhatnak az emberre. A sátrazóknak azt ajánlják, hogy szagmentesen záródó speciális zacskóban tartsák az élelmiszert, és sohase süssenek-főzzenek vagy egyenek a táborhelyük tőszomszédságában.