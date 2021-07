Szoboravatás

Felavatták Szkander bég albán fejedelem szobrát a Városligetben

MTI/Illyés Tibor

Ilir Meta albán és Áder János magyar köztársasági elnök jelenlétében felavatták Szkander bég (Kasztrióta György) albán fejedelem, nemzeti hős szobrát hétfőn Budapesten, a Városligetben.



Ilir Meta köszöntőjében történelmi pillanatnak nevezte Szkander bég szobrának elhelyezését "Budapest szívében, Európa szívében". Mint hangsúlyozta: nincs még egy olyan történelmi személyiség, aki jobban megtestesítené a két nép közötti barátságot.



Az albán elnök arra utalva, hogy Szkander bég Hunyadi Jánossal szövetségben harcolt az oszmán birodalom balkáni terjeszkedése ellen, úgy fogalmazott: e két legendás vezető az európai civilizáció pajzsává vált.



Ilir Meta köszönetet mondott azért, hogy Magyarország támogatja Albánia európai uniós integrációját, valamint a 2019-es földrengés után és a koronavírus-járvány alatti magyar segítségnyújtásért. Az albán elnök egyúttal hitet tett amellett is, hogy a két ország közötti barátság a jövőben tovább erősödik.



Agim Rada szobrászművész alkotása Tirana ajándéka Budapestnek; a szobrot a két főváros főpolgármestere, Erion Veliaj és Karácsony Gergely avatta fel a városligeti Vajdahunyadvár szomszédságában található Platán sétányon.



Karácsony Gergely a szobrot megköszönve, Tirana és Budapest együttműködését méltatva kiemelte, hogy az alkotás valódi, szoros kapcsolatot mutat a két főváros között. E kapcsolat fontos eleme a víz, a vízgazdálkodás - mondta, majd nagy büszkeségnek nevezte, hogy a fővárosi vízművek és Tirana közötti együttműködés révén tudtak tapasztalatokat szerezni és fejleszteni e városok vízgazdálkodását. A főpolgármester azt mondta, bízik abban, hogy Albánia hamarosan, az EU tagjaként még szorosabb szövetségben "állhat össze Magyarországgal".



Arian Spasse albán nagykövet egyebek mellett arról beszélt, hogy a szobor az albánok és magyarok közötti évszázados barátságot szimbolizálja. Úgy fogalmazott: Szkander bég "minden olyan európai polgár hőse, aki hisz a szabadságban".



Szkander bég Kasztrióta János fejedelem fia volt, gyermekként a török szultán udvarában élt túszként. Iszlám hitre nevelték, ott kapta az Iszkander bég nevet is. Vitézségével hamar kitűnt, ezért 1422-ben egy szandzsák kormányzását is rábízták. Apja halála után megszökött a törököktől és elfoglalta Krója várát. Visszatért a keresztény hitre és szabadságharcot indított a törökök ellen. Szövetséget kötött I. Ulászló magyar királlyal és 1444-ben fényes győzelmet aratott Ali pasa serege felett. Miután várát hiába ostromolta a török, II. Mehmed szultán 1461-ben végül kénytelen volt elismerni Albánia fejedelmének. Uralmát haláláig megtartotta.