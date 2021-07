Egészségügy

Magyar Vöröskereszt: nyáron is életet ment a véradás

Nyáron is fontos, hogy elég sokan adjanak vért, hiszen a véradás életet ment, ennek érdekében a Magyar Vöröskereszt hétfőn tájékoztató kampányt indít a közösségi médiában - közölte a szervezet az MTI-vel.



Hétfőtől a nyár végéig a Magyar Vöröskereszt tájékoztató kampánnyal hívja fel a figyelmet az önkéntes segítségnyújtás fontosságára: a Facebookon és az Instagramon a legalapvetőbb tudnivalókat osztják meg a véradásról, letisztult és közérthető formában - áll a közleményben.



"A véreddel életet menthetsz! Nyáron is! - Te adod?" című kampány üzenete, hogy a véradás nyáron is az egyik legegyszerűbb és legnagyszerűbb módja a segítségnyújtásnak, valamint hogy a vérkészlet biztosítása mindenki személyes felelőssége.



Nyáron rendszerint csökken a véradási aktivitás, a megfelelő vérkészlet biztosításához azonban ilyenkor is legalább napi 1600-1800 véradó megjelenésére van szükség az országban - írták.



Hozzátették, a cél az, hogy minél többen látogassanak el a segélyszervezet weboldalára, ott válasszanak egy véradási helyszínt a kereső (www.voroskereszt.hu/veradas) segítségével, majd menjenek el vért adni.



Vért bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát és elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét. A véradási helyszínek és időpontok, valamint a véradással kapcsolatos összes információ megtalálható az Országos Vérellátó Szolgálat és a vöröskereszt honlapján.