Agrár

Nagy István: virágzik a hárs, visszatértek a méhek az Agrárminisztérium erkélyére

Ismét méhcsaládok vannak az Agrárminisztérium teraszán; itt van a hársfavirágzás ideje, a parkokban nyílnak a virágok, megérkeztek a méhek is - mutatta be az agrárminiszter vasárnap a Facebook-oldalán megosztott videóban.



Nagy István hangsúlyozta, hogy szükséges az ökológiai sokszínűség, a biológiai egyensúly fenntartása. Szükséges az is, hogy ilyen akciókkal és ilyen lehetőséggel is ráirányítsák a figyelmet arra: beporzók nélkül nincs élet, beporzók nélkül nincs jövőnk - mondta.



A miniszter felidézte, hogy tavaly volt először méhcsalád az Agrárminisztériumban, és nagy sikerrel teljesítették a feladatukat. Mint mondta, télre hazavitte a méhcsaládot a többiekhez, de most újra itt az idő, hogy itt dolgozzanak, és "minőségi környezetet" tudjanak teremteni.



"Teremtett világunk egyensúlyának fenntartásában nélkülözhetetlen szerepet játszanak a méhcsaládok, mindaz a beporzótevékenység, amelyet végeznek, ezért is vannak itt újra" - mondta Nagy István.