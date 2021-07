Erőszak

Nem sokkal az ítélethirdetés után öngyilkos lett a győri pedofil

2021.07.03 10:38 ma.hu

A Blikk értesülései szerint a férfi szerdán, a hajnali órákban követett el öngyilkosságot, nyolc nappal azt követően, hogy június 22-én kilenc év letöltendő szabadságvesztésre ítélték gyermekek megrontása miatt.



A bulvárlap értesülése szerint a férfit a rendőröknek sikerült lebuktatni azzal, hogy csőbe húzták még március végén. Eredetileg ugyanis az elkövető úgy tudta, egy „vásárolt” 10 éves fiúval fog szexuális kapcsolatot létesíteni egy lakókocsiban, ám helyszínre érve már az egyenruhások várták.



Dr. Benkő Péter, a férfi ügyvédje a lapnak megerősítette a hírt, hogy a férfi öngyilkosságot követett el. Mint mondta, zárkája mosdójában vetett véget önkezűleg az életének, és bár többen is voltak a cellában, nem látott rá erre a helyiségre senki, így a haláleset szinte elkerülhetetlen volt.



Az ügyvéd elmondta, hogy megtalálták a férfi búcsúlevelét is, melyből egyértelműen kiderült, hogy a súlyos ítélet miatt döntött az öngyilkosság mellett. Hozzátette: kiderült az is, hogy nehezményezte a bíró állítólagos személyeskedő megjegyzéseit.