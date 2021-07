Jog

NJSZ: kártérítés a 2006-os tömegoszlatás áldozatainak

Egy kormányhatározat alapján 15 év után kártérítést kap a 2006-os Kossuth téri tömegoszlatás áldozatainak utolsó olyan csoportja, amely még nem részesült kárpótlásban - jelentette be a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ) ügyvezetője pénteken sajtótájékoztatón, Budapesten.



Gaudi-Nagy Tamás felidézte, korábban a bíróság 173 ember esetében már megállapította, hogy jogsérelmet szenvedett, mert a rendőrség 2006. október 23-án jogellenesen oszlatta fel a Kossuth téri tüntetést.



A kormány 2018-ban, megállapodás alapján, kifizette azon 120 ember fejenként 862 eurós kártérítését, akit sikerült felkutatni, ezt pedig jóváhagyta az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB).



Ezt követően az ügyet folytató Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd kezdeményezte a maradék 53 jogsértett közül a később megtalált 13 ember kártérítését is. Az ő igényüket azonban eljárási okokból nem sikerült érvényesíteni az EJEB előtt, mivel a balliberális hatalom patrióta jogsértettjével szemben "a Soros- és balliberális befolyásolás alatt álló strasbourgi bíróság kettős mércét alkalmazott, amikor eljárási okokra hivatkozva tévesen megtagadta az ügyük ismételt nyilvántartásba vételét" - mondta.



A kormányzati kártérítés kifizetése viszont azt mutatja: sikerült meggyőzni a kabinetet, hogy az áldozatok nem válhatnak a "strasbourgi önkény" áldozatává - fogalmazott.



Az 53 emberből 13-at sikerült megtalálni. Ők kaphatják meg a mostani határozat alapján a 862 eurós kártérítést, illetve arra kérik a többieket, hogy jelentkezzenek az njsz@nemzetijogvedo.hu, illetve a 2006jogsertettek@gmail.com e-mail címen - mondta.



Gaudi-Nagy Tamás azt hangoztatta, hogy a "balliberális oldalon" eluralkodott a 2006-os tömeges jogsértések tagadása.



Dobrev Klára, a DK miniszterelnök-jelöltje "nem átallotta azt hazudni", hogy a 2006-os események során sokkal több rendőr sérült meg, mint tüntető - mondta, majd hozzátette: a civilek közül legalább 200, a rendőrök közül 47 sérült meg súlyosan.



Szintén közkeletű hazugság Gyurcsány Ferenc akkori kormányfő, DK-elnök részéről, hogy több rendőr ellen indult eljárás, mint civillel szemben - mondta Gaudi-Nagy Tamás.



Gőbl György, a Közhatalom Jogsértettjei Egyesület elnöke is arra kérte a sértetteket, hogy jelezzék kártérítési igényüket.