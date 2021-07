Koronavírus-járvány

Szijjártó átadta a Magyarország által Csehországnak kölcsönadott vakcinákat - videó

Magyarország százezer adag vakcinát kölcsönzött Csehországnak a koronavírus ellen, az oltóanyagot Szijjártó Péter csütörtökön Prágában átadta Andrej Babis cseh miniszterelnöknek. 2021.07.01 17:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Pfizer/BioNTech vállalat Comirnaty vakcináit a külgazdasági és külügyminiszter a prágai O2universum nemzeti oltási központban adta át. Ez már a második vakcinakölcsön, amellyel Magyarország kisegíti az oltóanyagok hiányával küszködő Csehországot. Alig egy hónapja, június 4-én, Magyarország 41 ezer adag vakcinát kölcsönzött Csehországnak.



Ausztria, Magyarország és Szlovénia áprilisban közösen tett ígéretet arra, hogy koronavírus elleni vakcinát ad át Csehországnak, miután az nem értett egyet a 10 millió adag, európai uniós vakcina szétosztásakor elért kompromisszumos megállapodással, és ezért kevesebb vakcinát kapott Brüsszelből. Csehország, amely csak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott vakcinákat használ, az oltás kezdete óta vakcinahiánnyal küzd.



Andrej Babis és Szijjártó Péter a sajtótájékoztatón egyaránt kijelentette, hogy a csehek az év végéig visszaadják a vakcinákat Magyarországnak.



Andrej Babis újságírók előtt megköszönte a magyar kormány által Csehországnak nyújtott segítséget. "Ezt nagyon nagyra értékeljük" - szögezte le a kormányfő, aki a cseh-magyar kapcsolatokat rendkívül jónak és hasznosnak minősítette. "Magyarország ismételten szolidaritást tanusított Csehországgal szemben, ami bizonyítéka kapcsolataink rendkívüli magas szintjének" - hangsúlyozta Babis.



Szijjártó Péter szerint nehéz másfél év van Magyarország és Csehország mögött is, hiszen a koronavírus-járvány következtében gazdasági problémák keletkeztek. "Csak az oltás vezet a gazdaságok gyors újraindításához" - mutatott rá a miniszter. Bírálta Brüsszelt, hogy nem biztosított időben megfelelő mennyiségű oltóanyagokat a tagállamoknak, ami problémákat okozott. Magyarország ezért másutt is vásárolt vakcinákat, s a lakosság beoltottsága terén nagyon sikeres lett.



Ez a helyzet tette lehetővé, hogy a szurkolók Budapesten Európában egyedüliként telt ház előtt élvezhessék a labdarúgó Európa Bajnokság mérkőzéseit. "Politikailag motiváltnak tartottuk" azokat a bírálatokat, amelyek szerint ez veszélyes, és hogy ez a járvány új hullámát okozhatja - válaszolta az MTI tudósítójának kérdésére Szijjártó Péter. Szerinte azok bírálták Magyarországot, akiknek saját országukban a lakosság átoltottsága nagyon alacsony. Meggyőződését fejezte ki, hogy a magyar emberek, köztük a külföldi szurkolók is jól érezték magukat Budapesten, és a fenntartások, bírálatok nem igazolódtak be.



A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország gyorsan akarja újraindítani gazdaságát, és érdeke, hogy ilyen gyorsan induljon újra partnereinek, köztük Csehországnak a gazdasága is.



Csehországban szerdáig 8,12 millió vakcinaadagot adtak be az embereknek, 3,2 millió személy már mindkét adagot megkapta.