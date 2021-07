Koronavírus-járvány

Péntektől fogadja Magyarország a szomszédos országok határ menti területein élőket oltásra

A Magyarországon oltakozni szándékozók mindenképpen hozzák magukkal az útlevelüket, a személyi irataikat és a lakcímüket igazoló közokiratot. 2021.07.01 16:32 MTI

Magyarország péntektől megnyitja a koronavírus elleni oltás lehetőségét a szomszédos országok határ menti területein élők számára is - közölte a koronavirus.gov.hu csütörtökön.



A kormányzati portálon azt írták, a kormány egy hete jelentette be, hogy tovább növeli Magyarország koronavírus-járvány elleni védettségét, és a magyar lakosság, valamint a külhoni magyarok védelme érdekében kiterjeszti a védettek körét a magyar határok mentén élőkre is, függetlenül attól, hogy magyar vagy nem magyar állampolgárok.



A Kárpátalján élők az oltást bizonyos határátkelőknél kihelyezett oltópontokon, oltóbuszokon és határ közeli kórházi oltópontokon kaphatják meg, ahová a határtól e célra kijelölt buszok szállítják a beoltandókat.



A többi szomszédos országból - Romániából, Horvátországból, Szlovéniából, Szlovákiából, Ausztriából - érkezők az e célra kijelölt kórházak oltópontjain vehetik fel az oltást.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a Magyarországon oltakozni szándékozók mindenképpen hozzák magukkal az útlevelüket, a személyi irataikat és a lakcímüket igazoló közokiratot.



A portálon a részletekről és jogosultak köréről tájékoztató is olvasható.