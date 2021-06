Koronavírus-járvány

Kormány: a járvány utáni életünkről és a migrációról szól a nemzeti konzultáció

A kérdések többsége a gazdaság megerősítéséről, illetve a védekezéshez szükséges intézkedésekről szól, de nem mehetnek el a migráció kérdése mellett sem. 2021.06.26 15:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A járvány utáni életünkről és a migráció kérdéséről szól a most induló nemzeti konzultáció - mondta a Magyarország kormányzati kommunikációjáért felelős államtitkár szombati, a kormány Facebook-oldalára feltöltött videoüzenetében.



Kovács Zoltán közölte: a kérdések többsége a gazdaság megerősítéséről, illetve a védekezéshez szükséges intézkedésekről szól, de nem mehetnek el a migráció kérdése mellett sem.



A járványok és a népvándorlások korát éljük, ezért Magyarország megerősítéséhez ezekben a kérdésekben várnak iránymutatást a szükséges intézkedésekhez - emelte ki.



Az államtitkár szerint a fokozódó migrációs nyomást bizonyítja, hogy az idén már eddig 38 ezer migráns tartóztattak fel a hatóságok a magyar határokon, miközben az elmúlt évben csak 10 ezret. Hozzáfűzte: ugyanakkor Brüsszelben továbbra is napirenden tartják a migránsok szétosztásának kérdését, mintha az elmúlt évekből mit sem tanultak volna.



Foglalkoznunk kell azzal is - folytatta -, hogy a migránsok megjelenése az európai határokon nagyon komoly közegészségügyi, járványügyi kockázatot is rejt. Hiszen ezek az emberek anélkül próbálják elérni céljaikat az Európai Unióban, hogy bármilyen egészségügyi ellenőrzésen átestek volna, és ismeretlen vírusvariánsokat hozhatnak a kontinensre.



A konzultációban választ várnak arra, hogy a Soros-féle szervezetek nyomásának engedve meg kell-e változtatnia Magyarországnak az ismert álláspontját, amely szerint nem szabad illegális migránsokat beengedni Európába, hanem fel kell őket tartóztatni, és lehetőség szerint a saját hazájukban kell megoldani a problémáikat - közölte.



Szintén kérdést tesznek fel azzal kapcsolatban: vajon engedni kell-e a migránsok kötelező szétosztását célzó brüsszeli terveknek. Ezek ugyanis nemhogy nem kerültek le a napirendről, hanem javaslatként az éppen zajló uniós csúcson is előkerültek - figyelmeztetett.



Foglalkozni kell azzal is, hogy a járvány utáni időkben egyáltalán szükség van-e migrációra. A magyar kormány javaslata az, hogy a következő két évben egyáltalán ne fogadjon Európa a világ különböző részéről érkező migránsokat - emlékeztetett.



"Segítsenek nekünk abban, hogy jó döntéseket hozzunk!" - kérte videoüzenetében Kovács Zoltán.