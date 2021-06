Gazdaság

Akkorát kaszált Nagy István, amilyet még az ország nem látott

Bizakodásra adnak okot a termékbecslési adatok, az agrárkamara idei előrejelzése az átlagoshoz közeli mennyiségeket jelez azzal, hogy az egyes kultúrák területcsökkenésének egy részét kompenzálhatják a viszonylag kedvező hektáronkénti hozamok – jelentette ki az agrárminiszter szombaton a hagyományos Jászsági aratónap és birkapörköltfőző verseny megnyitóján, Jászapátin.



Nagy István elmondta: a termésbecslés őszi búzánál 5 millió tonnát alulról megközelítő mennyiséget jelez. Őszi árpánál 1,38 millió tonnás, valamint repcénél 776 ezer tonnás termést prognosztizálnak – számolt be. Kitért arra, hogy az elmúlt egy évben a pandémia átírta az életet. Ezekben a hetekben az orvosok, a nővérek, a kórházi dolgozók és a mentőszolgálat kiállása ismét emberfeletti – emelte ki. Emellett tapasztalható volt a magyar gazdák mérhetetlen szorgalma és szolidaritása is – hangsúlyozta, hozzátéve: ezekben a napokban is, minden nehezítő körülmény ellenére, nekik köszönhetően, kiváló magyar élelmiszerek kerültek az asztalainkra.



Nagy István azt mondta: a magyar agrárium és élelmiszeripar stratégiai ágazattá vált. Magyarország kormánya ezt a példaértékű kitartást a maga eszközeivel igyekszik támogatni. Úgy, hogy történelmi mértékű fejlesztési lehetőséghez juttatja és megerősíti a magyar agráriumot és a vidéki térségeket. A kormány az európai uniós vidékfejlesztési forrásokhoz 80 százalékos hazai társfinanszírozást biztosít, amellyel 2021-ben a teljes magyar mezőgazdaságot érintő megújulást teszi lehetővé – számolt be. A mezőgazdaságunk kizárólag folyamatos fejlesztésekkel és a legmodernebb technológiák alkalmazásával lehet sikeres – emelte ki. A Vidékfejlesztési programban rendelkezésre álló forrásokból ezekben a hónapokban mintegy 600 milliárd forint értékben kerülnek kiírásra új beruházási pályázatok. Bíznak abban, hogy mind több gazda él ezekkel a pályázati lehetőségekkel.

Nagy István szólt arról is, hogy “a búza aratására készülve őseink már a jövőt tervezték”. Szavai szerint példaként szolgál a Jászsági Aratóünnep, “amely hagyománytiszteletből, eleink iránti hűségből fakad”, de évről évre képes új oldaláról megmutatni egy összetartó, erős közösséget. Bár a több évszázados helyi tradíciók adják a keretét, mégis újraépíti, erősíti és kifejezi a magyar gazdatársadalom együvé tartozását – fejtette ki. De ez az aratóünnep azt is jelenti, hogy Péter és Pál apostolok emléknapján, szerte az országban megkezdődik az aratás, beérett a búza – mondta. Köszönetet mondott az aratóünnep szervezőinek is, mert “olyan közösségi ünnepet álmodtak, amely a megfáradt gazda munkáját méltatja”.



Az eseményen Pócs János, a térség fideszes országgyűlési képviselője, Farkas Ferenc, Jászapáti polgármestere (Fidesz-KDNP) és Kiss János, a Jászapáti Gazdakör elnöke köszöntötte a jelenlevőket. Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) alelnöke azt mondta: “a múltat nem feledhetjük, mert a jövő a múltban gyökerezik”. A magyarságot, a magyar nyelvet, a nemzetet a parasztság, jobbágyság mentette meg, tartotta meg nagyon vészterhes időkben is – közölte. Szólt arról, hogy a magyar gazda “zöld gazda”, ezt bizonyítják a mutatószámok is.



A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) online aláírásgyűjtést indított “Petíció a magyar agráriumért” címmel – tájékoztatott, majd arra kérte a jelenlevőket, hogy a kamara oldalán levő petíciót írják alá.



Rusvai Miklós virológus azt mondta, hogy a hazai járványügyi helyzet jónak számít, az előrejelzések szerint a tavalyi nyárhoz hasonlóan telhet az idei is. Szavai szerint “a legnehezebb időszakon már túl vagyunk”. Az eseményen Ivancsó István plébános mondott áldást.