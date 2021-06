Koronavírus-járvány

Álhír terjed a gyerekek Covid-oltásával kapcsolatban

Újabban egy a WHO logójával közzétett álhír tejed, miszerint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) óva int a gyermekek és a serdülők Covid elleni oltásától. Nem tudni, kinek áll érdekében a félrevezetés, a hamis figyelmeztetésnek azonban jobb nem bedőlni - írja Bokor Dóra szakgyógyszerész a két nemzetközi kutató nevével jegyzett KOVIDők Facebook-oldalán.



A Covid elleni, mRNS alapú vakcina (Pfizer/BioNTech) gyermekkori alkalmazásának biztonságosságát és hatásosságát szigorú kritériumoknak megfelelő klinikai vizsgálatok igazolják a 12 éves kort betöltött korosztályban. A gyógyszer-engedélyező hatóságok – az amerikai FDA és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) – a vizsgálati eredmények alapján döntött úgy, hogy 12 éves kortól engedélyezi a gyermekek oltását a Pfizer/BioNTech oltóanyagával. A védőoltás nem jelent veszélyt a gyermekekre nézve: a tapasztalatok szerint az előforduló oltási reakciók általában enyhék és hasonlóak a felnőtteknél jelentkező panaszokhoz - hangsúlyozza posztjában a szakgyógyszerész.



A gyermekek oltás azért fontos, mert noha náluk általánosságban kisebb a súlyos-életveszélyes Covid-19-megbetegedés és a súlyos szövődmények esélye, mint az idősebbeknél, de nem kizárt, különösen az újabb vírusvariánsokkal való fertőződés esetén.



Fontos szempont, hogy a tünetmentes gyermekek is terjesztik a vírust, a jelenleg aggályosnak tartott delta variáns terjedőképessége pedig a jelek szerint még aggasztóbb, mint a korábbi változatoké.



A szakember megjegyzi, hogy a Moderna oltóanyagát szintén hatásosnak és biztonságosnak találták a 12–17 éves korosztály bevonásával végzett klinikai vizsgálatban – az alkalmazhatóság e korcsoportra történő kiterjesztésére vonatkozó kérelmet most értékeli az FDA.