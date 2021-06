Társadalom

KSH: nőtt a halálozások és csökkent a születések száma májusban

A halálozások száma emelkedett, a születéseké pedig kismértékben csökkent, aminek következtében a természetes fogyás 26 százalékkal nőtt májusban, és a tavalyi azonos időszakban mért 2614-gyel szemben 3287 fő volt - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken az MTI-vel.



Azt írták, hogy az előzetes adatok szerint májusban 7057 gyermek született, és 10 344-en haltak meg. 2020 májusához viszonyítva az élveszületések száma 3,1 százalékkal csökkent, a halálozásoké 4,5 százalékkal emelkedett.



Közölték azt is, 6980 pár kötött házasságot, ami 49 százalékkal, 2284-gyel meghaladja az előző év azonos időszakának ezen értékét. A májusi házasságkötések száma 1992 óta nem volt ilyen magas - tették hozzá.



Az elmúlt tizenkét hónap népmozgalmi folyamatait tekintve, azaz 2020. június és 2021. május között a születések száma 1,3, a halálozásoké 22 százalékkal több, a házasságkötéseké 0,7 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál.



Miután a halálozások száma nagymértékben emelkedett, a születéseké viszont kismértékben csökkent, jelentősen nőtt a természetes fogyás mértéke 2021 első öt hónapjában is: a 2020. január-májusi 18 441-gyel szemben 32 552 fő volt, ami 77 százalékos emelkedés.



Kifejtették, hogy január és május között 36 375 gyermek jött világra, ami 0,6 százalékkal, 231 újszülöttel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül januárban 9,4, április-májusban 2 százalékkal kevesebb, míg februárban 1,4, márciusban 10 százalékkal több volt az élveszületések száma 2020 azonos hónapjaihoz képest.



A teljes termékenységi arányszám egy nőre számított becsült értéke 1,50 volt a 2020. január-májusra számított 1,48-hoz képest.



Hozzátették, 68 927-en haltak meg, 25 százalékkal - 13 880-nal - többen, mint egy évvel korábban. Januárban 17, februárban 6,4, márciusban 52, áprilisban 44 százalékkal, májusban 4,5 százalékkal többen hunytak el.



Jelezték azt is, 24 025 pár kötött házasságot, ez 15 százalékkal, 3153-mal több az egy évvel korábbinál. Január-februárban 7 százalékkal kevesebb, márciusban 5,2, áprilisban 29, májusban 49 százalékkal több frigyet regisztráltak, mint 2020 azonos hónapjaiban.



Mint írták, ezer lakosra 9,0 élveszületés és 17,1 halálozás jutott. Az élveszületés közel azonos volt, a halálozás 3,6 ezrelékponttal magasabb volt a 2020. január-májusinál, ennek következtében a természetes fogyás 3,5 ezrelékponttal, 9 ezrelékre emelkedett.



Hozzátették, 2021. január-májusban ezer élveszületésre 3,1 csecsemőhalálozás jutott, ami 0,9 ezrelékpontos csökkenés az előző év azonos időszakához képest.



A házasságkötési arányszám 6 ezrelék volt, ami 0,8 ezrelékponttal növekedett 2020 azonos időszakához viszonyítva.