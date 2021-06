Belpolitika

Kizárta korábbi elnökét az MSZP

Molnár Gyula a Facebookon azt írta, több mint 30 év után egy 25 perces etikai bizottsági ülés vetett véget az MSZP-ben viselt tagságának. 2021.06.24 16:13 MTI

A párt fegyelmi testülete kizárta az MSZP-ből Molnár Gyula korábbi elnököt - erősítette meg az erről szóló sajtóhíreket maga az érintett politikus csütörtökön a Facebook-oldalán.



A 24.hu értesülése szerint a szerdai döntés után kelt körlevelében az MSZP két társelnöke jelezte: Molnár "súlyosan megsértette az MSZP integritását, és a kongresszus által elfogadott stratégiáját", amikor jó nyerési esélye ellenére a DK támogatásával vállalta csak a választási megmérettetést, "személyes döntést hozott, és a DK-frakciót választotta".



Molnár Gyula a Facebookon azt írta, több mint 30 év után egy 25 perces etikai bizottsági ülés vetett véget az MSZP-ben viselt tagságának.



Hozzátette: a döntést a sajtóból tudta meg, a határozatot, az indoklást még mindig nem látta.



Szerinte az volt a bűne, hogy maradéktalanul betartotta egy hárompárti megállapodás rá vonatkozó részét. Közölte, egy olyan megállapodásról van szó, amelyet az MSZP elnöksége egyetértőleg jóváhagyott, az MSZP társelnöke pedig aláírásával látott el.



"Nyugodt lelkiismerettel állíthatom: teljes mértékben pártszerűen, az MSZP Alapszabályának megfelelően jártam el" - fogalmazott.



Molnár Gyula szóvá tette azt is: az MSZP az elmúlt néhány napban felfüggesztette, kizárta, visszahívta egyik volt pártelnökét, a párt korábbi elnökhelyettesét, egyben esélyes vidéki képviselőjelöltjét, egy volt megyei pártelnökét és egyik platformja alelnökét. Számomra értelmezhetetlen és követhetetlen, hogy az MSZP vezető testületei mit és miért tesznek - jegyezte meg.



Közölte, az ügyet a maga részéről lezártnak tekinti. Azt írta, eddig hétszer győzte le a Fideszt, készen áll az újabb csatára, hogy nyolcadszor is győzzön.



Az MSZP a MTI megkeresésére nem kívánt reagálni.



Másfél hete mutatta be Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) előválasztási miniszterelnök-jelöltje pártja újbudai jelöltjeként Molnár Gyulát.



A most kizárt politikus Facebook-oldalán akkor azt írta: az MSZP, a Párbeszéd és a DK vezető testületeinek megállapodása értelmében e három párt közös jelöltjeként vág neki az előválasztásnak. Közölte, a három párt megállapodása azt is tartalmazza: amennyiben jövőre ismét egyéni mandátumot szerez, a DK frakciójában folytatja tovább parlamenti munkát.



Molnár Gyula 2016 és 2018 között volt az MSZP elnöke, 2018-ban a rossz választási eredmény miatt mondott le. 1994 és 2010 között volt a párt országgyűlési képviselője, majd 2018-tól ismét bekerült a parlamentbe.



A képviselő a 2000-es évek elején vezető fővárosi szocialista politikusként tevékenykedett, 2002 és 2010 között a XI. kerület polgármesteri tisztségét töltötte be.