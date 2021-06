Jog

Varga Judit: Magyarország toleráns ország, minden felnőtt úgy él, ahogy szeretne

Magyarország toleráns ország, a keresztény szabadság jegyében minden felnőtt úgy él, ahogy szeretne - jelentette ki az igazságügyi miniszter a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában szerdán.



Varga Judit elmondta: a Benelux-államok által kezdeményezett deklaráció "szándékos téves állítással indít, miszerint a magyar gyermekvédelmi csomagba helyezett passzusok nyíltan diszkriminatívak, nyíltan sértik a véleménynyilvánítás szabadságát, ez egész egyszerűen nem igaz".



Hozzátette: hiába kérte, hogy "olvassák együtt" a jogszabály szövegét, mutassanak rá a bírálók azokra a sorokra, ahol bármelyik társadalmi csoport szerzett jogát csorbítják. A miniszter úgy látja, a kritikusokról "lehullanak" azok az érvek, amelyek szerint az európai emberi jogi charta passzusai kimondják, a szülő joga meghatározni, hogy milyen nevelést kíván biztosítani a gyerekének.



Varga Judit kifogásolta azt is, hogy "úgy köröztetnek tagállami deklarációkat, hogy a megfogalmazásuk előtt nem vették a fáradságot, hogy felvegyék a kapcsolatot a magyar kormánnyal, és pontosítsák a szavak értelmét, a törvény valódi alkalmazási körét".



A 7-es cikkely szerinti eljárásról szólva a miniszter elmondta, az már több mint három éve tart, és a keddi ülésen is jelezte, hogy érdemes lenne leválasztani róla azokat az ügyeket, amelyek tisztán jogi kérdéseket tartalmaztak, és már tisztázták őket. Rámutatott: a Sargentini-jelentés jelentős része politikai, ideológiai kérdésekről szól, "politikai boszorkányüldözés". Ide sorolta a migráció kérdését, a családpolitikai és nemzetpolitikai felfogásbeli különbséget, amelyekről úgy fogalmazott, "nem fognak nyugvópontra jutni, ezért az eljárás akár örökké is tarthat".



Varga Judit úgy értékelte: az EU ideológiai tússzá vált, a 7-es cikkely szerinti eljárás már a születésétől fogva politikai zsarolóeszközként működik, és már a keletkezése sem felelt meg a jogszabályoknak, hiszen nem a jogról szól, hanem nyílt politikai egyet nem értést fejez ki, és ehhez kapcsol különböző zsarolóeszközöket.