Koronavírus-járvány

Magyarország a szomszédos országok határ mentén lakóinak is felajánlja a védőoltást

Magyarország felajánlja a szomszédos országoknak, hogy júliustól a hazánkkal közös határok mentén élők is felvehetik a koronavírus elleni védőoltást Magyarországon - tették közzé a kormányzati portálon kedd este.



A közleményben azt írták: ezzel Magyarország tovább növeli a járvány elleni védettségét, és a magyar lakosság, valamint a külhoni magyarok védelme érdekében kiterjeszti a védettek körét közvetlenül a magyar határok mentén élőkre is függetlenül attól, hogy magyar vagy nem magyar állampolgárok. A részleteket szabályozó kormányrendelet hétfőn jelenik meg a Magyar Közlönyben - tették hozzá.



A felajánlás a szomszédos országok meghatározott - a magyar határral szomszédos - közigazgatási egységeinek szól.



Az oltásra az ott élő 18 év feletti magyar és nem magyar állampolgárok is jogosultak, akik kijelölt határátkelőhelyeken léphetnek majd be az országba és kijelölt oltópontokon vehetik majd fel az oltást júliustól.



Regisztrációjuk az oltóponton fog történni. A vakcinák között nem válogathatnak, csak a felajánlott vakcinákra lesznek jogosultak. Az oltás további részleteiről a kellő időben tájékoztatást fognak adni.



Románia számára Temes, Arad, Bihar és Szatmár megye lakosainak, Ukrajna számára Kárpátalja lakosainak, Szerbiában a nyugat-bácskai, az észak-bácskai, és az észak-bánsági körzetnek, Horvátországban Muraköz, Kapronca-Körös megye, Verőce-Drávamente megye és Észak-Baranya megye lakosainak, Szlovéniában a Mura menti régiónak, Ausztriában Őrvidéknek (Burgerlandnak), Szlovákiába a pozsonyi, nagyszombati, nyitrai, besztercebányai, kassai kerületeknek szól a felajánlás.



Felidézték emellett azt is, hogy a TAJ-nélküli külhoni magyar állampolgárok és magyar igazolvánnyal rendelkezők folyamatosan tudnak regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, és az érvényes regisztrációjuk után automatikusan tudnak oltásra időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu portálon.